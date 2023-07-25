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МАГАТЕ виявило на ЗАЕС протипіхотні міни

Олександр Куницький
3 год. тому

На периферії Запорізької АЕС виявлені протипіхотні міни, заявили в МАГАТЕ. Водночас експерти досі не мають повного доступу, зокрема, до дахів енергоблоків.

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ЗАЕС, 2019 рік
ЗАЕС, 2019 рікФото: Dmytro Smolyenko/imago images

Експерти  Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на захопленій Росією Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії периметра Запорізької атомної електростанції.  Про це ідеться в заяві очільника організації Рафаеля Гроссі, оприлюдненій у вівторок, 25 липня, на сайті МАГАТЕ.

За його словами, міни у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар'єрами майданчика виявили група експертів під час огляду майданчика 23 липня. Водночас МАГАТЕ не помітило нічого в межах внутрішнього периметра майданчика, наголосив Гроссі.

"МАГАТЕ було відомо про розташування мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда повідомила про це станції, і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні контролю військових", - зазначив Гроссі.

Втім, наявність вибухових речовин на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки, а також створює додатковий психологічний тиск на персонал станції, наголосив глава МАГАТЕ.

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МАГАТЕ не має доступу до дахів реакторів ЗАЕС

Зазначається, що МАГАТЕ вже кілька днів проводить регулярні обходи території станції та інспекції окремих ділянок. Зокрема, фахівці організації під час огляду диспетчерських та частини машинної зали не виявили там важкої військової техніки чи вибухівки. При цьому в МАГАТЕ визнають, що команда не змогла отримати доступ до всіх зон в машинній залі.

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Також окупанти досі не дають дозвіл МАГАТЕ оглянути дахи реакторів ЗАЕС, зокрема третього та четвертого енергоблоків, та їхніх турбінних залів.

Саме на цих енергоблоках, за даними української розвідки, були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Переведення реакторного блоку на "гарячий зупин"

Тим часом на станції окупаційне керівництво розпочало переведення реакторного четвертого блоку ЗАЕС у стан "гарячий зупин". Після цього, як стверджує МАГАТЕ, п'ятий енергоблок, який зараз знаходиться в режимі "гарячого зупину", буде переведено в режим "холодного", щоб "провести профілактичні роботи, які можливі лише при холодній зупинці". Інші блоки залишаються в холодному режимі, запевнили в організації. 

Втім, такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, наголосили в  національній атомній енергогенеруючій компанії (НАЕК) "Енергоатом".

Зазначається, що раніше було видано розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків до режиму "холодний зупин". Це відбулося після знищення греблі Каховської ГЕС, що спровокувало ризик недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою. 

Ядерна загроза на ЗАЕС: свідчення очевидців

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