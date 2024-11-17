МАГАТЕ: Ударами РФ пошкоджені електропідстанції живлення АЕС

Українські атомні електростанції (АЕС) вранці неділі, 17 листопада, через масовану ракетно-дронову атаку Росії запобіжно скоротили виробництво електроенергії. Внаслідок ударів російських військ пошкоджені кілька електричних підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС, йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

"Хоча АЕС - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська - не зазнали прямого впливу і не зупинялися, кілька електричних підстанцій, від яких вони залежать, зазнали подальших пошкоджень під час ударів. Основні лінії електропередач від чотирьох підстанцій були відключені", - заявив Гроссі.

За його словами, на даний час лише два з дев'яти діючих реакторів України виробляють електроенергію на 100-відсотковій потужності.

Читайте також: Зеленський: Росія готується атакувати три українські АЕС

МАГАТЕ має намір оцінити збитки від атаки

Також він нагадав, що у вересні та жовтні команди МАГАТЕ відвідали сім підстанцій, розташованих за межами українських АЕС задля оцінки збитків після серпневих атак, але через новий удар є потреба в нових візитах.

"Команди МАГАТЕ, які працюють на АЕС, чули звуки роботи протиповітряної оборони й шукали укриття під час повітряних тривог. На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ чула гучний вибух. На Рівненській АЕС були недоступні дві лінії електропередач потужністю 330 кіловольт", - зазначив очільник МАГАТЕ.

Окрім цього, Гроссі наголосив, що атомні електростанції потребують надійного з'єднання з мережею як для передачі виробленої електроенергії, так і для отримання електроенергії ззовні для охолодження реакторів.

Як повідомлялось, у ніч на 17 листопада Росія масовано атакувала Україну 120 ракетами різних типів та 90 безпілотниками. 144 повітряні цілі вдалося збити.