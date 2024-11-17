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МАГАТЕ: Ударами РФ пошкоджені електропідстанції живлення АЕС

Дмитро Шварц
17 листопада 2024 р.

Українські АЕС вранці 17 листопада через атаку Росії запобіжно скоротили виробництво електроенергії. Внаслідок ударів пошкоджені кілька електропідстанцій живлення АЕС, повідомляє МАГАТЕ.

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Південноукраїнська АЕС
Південноукраїнська АЕСФото: Mathias Bölinger/DW

Українські атомні електростанції (АЕС) вранці неділі, 17 листопада, через масовану ракетно-дронову атаку Росії запобіжно скоротили виробництво електроенергії. Внаслідок ударів російських військ пошкоджені кілька електричних підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС, йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

"Хоча АЕС - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська - не зазнали прямого впливу і не зупинялися, кілька електричних підстанцій, від яких вони залежать, зазнали подальших пошкоджень під час ударів. Основні лінії електропередач від чотирьох підстанцій були відключені", - заявив Гроссі. 

За його словами, на даний час лише два з дев'яти діючих реакторів України виробляють електроенергію на 100-відсотковій потужності.

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МАГАТЕ має намір оцінити збитки від атаки

Також він нагадав, що у вересні та жовтні команди МАГАТЕ відвідали сім підстанцій, розташованих за межами українських АЕС задля оцінки збитків після серпневих атак, але через новий удар є потреба в нових візитах.

"Команди МАГАТЕ, які працюють на АЕС, чули звуки роботи протиповітряної оборони й шукали укриття під час повітряних тривог. На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ чула гучний вибух. На Рівненській АЕС були недоступні дві лінії електропередач потужністю 330 кіловольт", - зазначив очільник МАГАТЕ.

Окрім цього, Гроссі наголосив, що атомні електростанції потребують надійного з'єднання з мережею як для передачі виробленої електроенергії, так і для отримання електроенергії ззовні для охолодження реакторів.

Як повідомлялось, у ніч на 17 листопада Росія масовано атакувала Україну  120 ракетами різних типів та 90 безпілотниками. 144 повітряні цілі вдалося збити.

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