МАГАТЕ розраховує мати своїх постійних представників на ЗАЕС

Україна розраховує, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який розпочався в четвер, сприятиме демілітаризації станції. В самій агенції пріоритетом називають запобігання ядерній аварії.

В рамках візиту на Запорізьку атомну електростанцію місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вестиме перемовини про постійну присутність її представників на станції. "Деякі з нас повинні виконати гарантійні зобов'язання МАГАТЕ, які мають велике значення, та обговорити можливість постійної присутності інспекторів МАГАТЕ на майданчику", - заявив у четвер, 1 вересня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час зустрічі з співробітниками ЗАЕС, повідомляє "Інтерфакс".

Він підкреслив, що необхідно "зробити все можливе", щоб забезпечити ядерну та радіаційну безпеку на ЗАЕС. "У нас усіх одна мета - захист станції від ядерної аварії", - зазначив Гроссі.

За словами неназваних представників АЕС, яких цитують російські ЗМІ, наразі на станції працює лише один енергоблок - шостий. На ремонті перебувають перший, третій, четвертий, а другий - у стані "холодний зупин". П'ятий енергоблок було відключено у четвер через те, що спрацював аварійний захист. Інформацію про відключення п'ятого енергоблоку підтвердили і в національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом", заявивши, що причиною цього став мінометний обстріл російськими військами майданчика ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ залишатиметься на ЗАЕС мінімум до 3 вересня

Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ провела первинну оцінку Запорізької АЕС, але для нього "робота розпочинається зараз". "Ми сьогодні досить багато подивилися, розпочали першу оцінку, але ви повинні знати, що експерти МАГАТЕ залишаються на станції", - сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ не уточнив, як довго перебуватимуть представники агентства на станції, але за словами представника окупаційної "влади" Запорізької області Володимира Рогова, вони перебуватимуть там декілька днів. "Місія залишиться як мінімум до 3 числа", - цитує Рогова "Інтерфакс".

Україна розраховує на демілітаризацію ЗАЕС

Напередодні візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що станція повинна бути демілітаризована і повернута під контроль України. Він розраховує, що візит представників МАГАТЕ цьому сприятиме. "Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями, з усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України й змусити Росію забрати всіх своїх військових, зброю зі станції. Потрібна негайна й повна демілітаризація ЗАЕС", - сказав президент 30 серпня, після зустрічі з Гроссі в Києві.

В свою чергу в головному управлінні розвідки міністерства оборони України 31 серпня заявили, що росіяни піддають репресіям працівників станції, яких вважають "недостатньо благонадійними". Деякі з них зникли. "Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі. Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена масовка мають створити у членів місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів", - заявили в ГУР.