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ПолітикаВенесуела

Мадуро заявив про затримання "найманців з війни в Україні"

Дмитро Шварц | Ольга Лебедєва
8 січня 2025 р.

За словами правителя Венесуели, найманці планували вчинити теракт перед його інавгурацією.

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Протести у Венесуелі влітку 2024
Напередодні своєї інавгурації Мадуро заявив нібито про затримання терористів Фото: Humberto Matheus/Sipa USA/picture alliance

Правитель Венесуели Ніколас Мадуро заявив про затримання в країні 7 січня сімох "іноземних найманців" за звинуваченням у підготовці терактів напередодні його інавгурації.

"Ми захопили сім іноземних найманців, в тому числі двох важливих найманців зі Сполучених Штатів", - сказав він у телевізійному зверненні.

За його словами, до групи затриманих входять двоє колумбійців-"кілерів", а також троє "найманців", які прибули з війни в Україні. Подробиць він не надав.

"Я впевнений, що найближчим часом вони дадуть свідчення. Вони прийшли вчинити терористичні дії проти миру у Венесуелі", - заявив Мадуро. 

Повідомлення про затримання з'явилося через кілька годин після того, як президент США Джо Байден прийняв венесуельського опозиційного політика у вигнанні Едмундо Гонсалеса.

Міністерство закордонних справ України поки не коментувало, чи є серед затриманих українці.

Інавгурація Мадуро має пройти 10 січня

Мадуро, який править Венесуелою з 2013 року, був оголошений переможцем президентських виборів, що відбулися наприкінці липня. 10 січня має відбутися його інавгурація.

Венесуельська опозиція вважає переможцем Гонсалеса.

У Венесуелі відбулися масові протести проти підсумків виборів. У ході акцій загинули десятки людей, близько 200 отримали поранення, а понад дві тисячі були заарештовані.

На початку вересня на арешт Гонсалеса видали ордер. За кілька він вилетів до Іспанії та попросив там політичного притулку

США вважають переможцем виборів Гонсалеса. Європейський Союз відмовився визнати офіційні результати голосування та закликав припинити переслідування опозиції.

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