Маас прагне діалогу з Москвою для завершення конфліктів у світі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вважає необхідним подальший діалог з Росією попри суттєве охолодження відносин між Берліном та Москвою та запровадження цього тижня Євросоюзом санкцій щодо російських посадовців через отруєння Олексія Навального. Про це Маас заявив у інтерв'ю об'єднаній редакції RedaktionsNetzwerk Deutschland, опублікованому в суботу, 17 жовтня.

"Ми сидимо з росіянами разом за одним столом у Раді Безпеки ООН, у берлінському процесі щодо Лівії, а також при обговоренні питання України. У всіх цих форумах йдеться про рішення для завершення воєн", - сказав міністр.

За словами Мааса, у питаннях України та Лівії спостерігається певний прогрес, зокрема, досягнуто тривалого припинення вогню на Донбасі. "Надто багато людей у світі змушені розраховувати на те, що світова спільнота також у діалозі з росіянами потурбується про завершення цих конфліктів", - аргументував Маас, додавши, що саме тому не може бути завершення діалогу з Москвою.

У новому "льодовиковому періоді" у відносинах між Німеччиною та Росією "ніхто не може бути зацікавлений", наголосив міністр. При цьому він визнав, що відносини між Берліном та Москвою залишаються "складними".

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Сподівання на покращення відносин з Вашингтоном

Маас також висловив сподівання на покращення відносин між Німеччиною та США після президентських виборів у Сполучених Штатах. "Я хотів би, щоб ми змінили поводження одного з одним - цілком незалежно від того, хто виграє ці вибори", - сказав Маас.

Міністр зауважив, що за президентства Дональда Трампа трансатлантичні зв'язки стали складнішими. Зокрема, Вашингтон без попереднього узгодження із союзниками ухвалював рішення, які німецький уряд не міг збагнути. Прикладом цьому він назвав вихід США із ядерної угоди з Іраном.

Маас застеріг водночас від очікувань, що з обранням президентом США Джо Байдена відносини між державами одразу покращаться. На його думку, США продовжать стратегічний курс з реалізації своєї нової зовнішньополітичної та безпекової ролі у світі, а тому європейцям потрібно більше покладатися на себе.

Санкції ЄС через отруєння Навального

Нагадаємо, цього тижня ЄС запровадив санкції щодо шести російських посадовців та організації через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Вони передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування фінансових активів на території об'єднання.

Під санкції потрапили начальник управління президента РФ з питань внутрішньої політики Андрій Ярін, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, повноважний представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло, директор Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) Олександр Бортніков, а також заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко і Павло Попов. Також ЄС запровадив санкції проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій, в одному з підрозділів якого, як вважають, за радянських часів була створена отрута "Новачок".

Невдовзі про приєднання Великобританії до запроваджених ЄС санкцій заявило МЗС цієї країни.