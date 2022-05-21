Литва повністю відмовляється від російських енергоносіїв

Литва припиняє імпортувати електрику з Росії. Про це литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid заявив у п'ятницю, 20 травня. "Біржовий оператор Nord Pool прийняв рішення призупинити торгівлю російською електроенергією групи компаній "Інтер РАО", яка є єдиним імпортером електроенергії з Росії до країн Балтії. З неділі російська електроенергія більше не імпортуватиметься до Литви, - йдеться у повідомленні.

"Призупинення торгівлі електроенергією з Росією не вплине на надійність литовської системи передачі електроенергії. Потреби країни в електроенергії будуть задовільнятися місцевими електростанціями та імпортом від стратегічних партнерів - країн Європейського Союзу через міжмережеві з'єднання, що існують, зі Швецією, Польщею та Латвією", сказав генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

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Без газу, нафти та електроенергії з Росії

Це значить, що з 22 травня у країні не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії, повідомляє міненерго Литви. "Це надважливий рубіж не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це висловлення нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб за наші кошти фінансувалася російська військова машина, - наводить слова міністра енергетики Дайнюса Крейвіса портал Delfi.

За словами міністра, говорити про повну енергетичну незалежність Литви можна буде лише тоді, коли країна зможе не лише задовільняти свої потреби в електриці місцевою зеленою енергетикою, а стане країною-експортеркою.