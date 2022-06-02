Литва підписала угоду з Туреччиною на купівлю Bayraktar для України

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю бойового безпілотного літального апарата (БПЛА) Bayraktar для України, повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні в Туреччині було підписано угоду з головою турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з міністерством національної оборони Литви. Ця угода відкриває шлях до купівлі Bayraktar, на який литовці зібрали майже шість мільйонів євро за три дні!", - написав він у Twitter ввечері 2 червня.

Кампанію зі збору коштів на купівлю Bayraktar для Збройних сил України оголосив засновник YouTube-каналу Laisves TV (в перекладі - "Свобода ТВ". - Ред.). Лише за три з половиною дні він зібрав понад п'ять мільйонів євро пожертв від литовців, яких всього в країні 2,8 мільйона. Гроші передали литовському міністерству оборони для купівлі турецького бойового дрона та офіційної передачі його Україні

Як зауважував посол України в Литві Петро Бешта, "це перший випадок в історії, коли звичайні люди зібрали кошти, щоби купити щось на зразок "Байрактара". "Це безпрецендентно і це неймовірно", - казав він.

Читайте також: Литовці про війну РФ в Україні: "Ми можемо стати наступними"

Солідарність Литви з Україною

Невдовзі після того, як на Донбасі спалахнули бойові дії між проросійськими сепаратистами й українськими військовими, Вільнюс почав поставки Києву озброєння: у 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 тонн спорядження, у 2017 році - понад сім тисяч автоматів Калашникова, які більше не застосовуються в литовській армії після її переходу на стандарти НАТО, і близько двох мільйонів патронів.

На тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну взимку Литва передала Україні бронежилети та балістичні пояси. Менше ніж за два тижні до початку війни в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Stinger від Литви.

Після вторгнення РФ до України Литва заборонила символи V і Z, які Росія активно використовує у війні, а згодом Литва визнала РФ терористичною державою, а війну в Україні - геноцидом.

22 травня Литва повністю припинила імпорт будь-яких енергоносіїв з РФ , зокрема й "у знак солідарності з Україною", яка потерпає від російської військової агресії. "Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності, а й вираження нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансування російської військової машини", - наголосив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

Читайте також: Литва наполягатиме на швидкому вступі України до ЄС