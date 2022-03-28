 Львівське село віддає шану полеглому солдату (28.03.2022) | Усі сюжети | DW | 28.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Усі сюжети

Львівське село віддає шану полеглому солдату (28.03.2022)

20-річний Дмитро загинув на третій день війни. Для рідного села на Львівщині він став символом хоробрості.

Дивитись відео 02:12

Інші сюжети Політика

Люди, які вижили у страшних обстрілах Маріуполя, повертаються додому. Ось їхні історії.

Ті, що вижили в Маріуполі (28.03.2022) 28.03.2022

Меседж європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Серби на боці Росії у війні. Виборча кампанія друга Путіна Орбана.

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022) 28.03.2022

Попри те, що кожної хвилини може прилетіти снаряд, Олена Троц продовжує онлайн-викладання для своїх учеників.

Українська учителька продовжує онлайн-уроки під загрозою обстрілів (27.03.2022) 27.03.2022

Марія Родіонова дивом вибралась живою з розбомбленого театру в Маріуполі. Її врятував незнайомий чоловік.

Дивом уціліла під бомбуванням театру в Маріуполі (26.03.2022) 26.03.2022