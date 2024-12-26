Лукашенко очікує "десяток" комплексів "Орешник" від РФ

Олександр Лукашенко планує, що Росія спочатку розмістить на території Білорусі "десяток" ракетних комплексів "Орешник". Раніше він заявляв, що Білорусь підготує об’єкти для запланованого розгортання "Орешника" .

Олександр Лукашенко вважає, що Росія розмістить на території Білорусі "десяток" ракетних комплексів "Орешник". Про це правитель Білорусі заявив журналістам у четвер, 26 грудня, у кулуарах засідання Вищої Євразійської економічної ради, що відбулося в РФ.

"Думаю, що поки що десяток (комплексів "Орешник" - Ред.), а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо їх більше", - цитує Лукашенка білоруське державне інформагентство "Белта".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Лукашенком 6 грудня заявив про те, що РФ може розмістити свої нові балістичні ракети середньої дальності "Орешник" на території Білорусі у другій половині 2025 року.

За кілька днів Лукашенко заявив, що Білорусь вже розмістила десятки російських ядерних боєприпасів і підготує об’єкти для запланованого розгортання "Орешника" .

Погрози Путіна "Орешником"

Нагадаємо, 21 листопада російські війська завдали по українському Дніпру ракетного удару з використанням нової ракети. Як заявив тоді Путін, удару було завдано "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник". Російський президент назвав цей удар "успішним випробуванням" нової ракети.

28 листопада в Астані Путін заявив, що ціллю нових ударів "Орешником" може стати українська столиця. Він послався на те, що нібито міноборони РФ підбирає цілі для ураження, якими можуть стати "військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості чи центри ухвалення рішень у Києві".

А згодом Путін запропонував США провести "високотехнологічну дуель XXI століття" з ударом ракетою "Орешник" по Києву. Президент РФ стверджує, що у західних сил протиповітряної оборони (ППО) немає шансів відбити такий удар. "Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО, а ми завдамо туди удару "Орешником". І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона?" - заявив він тоді.