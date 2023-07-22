Лукашенко схвалив порядок втрати громадянства за екстремізм

У Білорусі визначили процедуру позбавлення громадянства за "екстремізм". У Росії тим часом внесли законопроєкт щодо втрати за "дискредитацію армії" не лише набутого, а й громадянства за народженням.

Білоруський правитель Олександр Лукашенко затвердив 21 липня процедуру втрати громадянства країни за "участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Республіки Білорусь".

Процедура стосується лише громадян Білорусі, які перебувають за межами країни, повідомляється на сайті Лукашенка.

У січні Лукашенко підписав закон, за яким позбавити громадянства Білорусі можна тих, хто проживає за межами країни, засуджений за "екстремістську діяльність" або "завдання тяжкої шкоди" інтересам держави. Закон поширюється також на людей, у яких білоруське громадянство є єдиним.

У РФ хочуть розширити позбавлення громадянства

Тим часом до Державної думи РФ 21 липня внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити можливість припинення громадянства Росії, набутого за народженням, за "заклики до екстремізму", "дискредитацію армії" та дезертирство.

У квітні президент РФ підписав закон, що дозволяє позбавляти російського громадянства, набутого іноземцями, за "дискредитацію" так званої "спеціальної військової операції" (СВО) - так у Росії офіційно називають війну проти України. Те саме стосується "дискредитації" збройних сил РФ, "екстремізму", закликів до введення санкцій тощо.

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