  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Кінець "зернової угоди"
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаБілорусь

Лукашенко схвалив порядок втрати громадянства за екстремізм

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

У Білорусі визначили процедуру позбавлення громадянства за "екстремізм". У Росії тим часом внесли законопроєкт щодо втрати за "дискредитацію армії" не лише набутого, а й громадянства за народженням.

https://p.dw.com/p/4UGZA
Білоруський паспорт
Білоруський паспортФото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Білоруський правитель Олександр Лукашенко затвердив 21 липня процедуру втрати громадянства країни за "участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Республіки Білорусь". 

Процедура стосується лише громадян Білорусі, які перебувають за межами країни, повідомляється на сайті Лукашенка.

У січні Лукашенко підписав закон, за яким позбавити громадянства Білорусі можна тих, хто проживає за межами країни, засуджений за "екстремістську діяльність" або "завдання тяжкої шкоди" інтересам держави. Закон поширюється також на людей, у яких білоруське громадянство є єдиним.

У РФ хочуть розширити позбавлення громадянства

Тим часом до Державної думи РФ 21 липня внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити можливість припинення громадянства Росії, набутого за народженням, за "заклики до екстремізму", "дискредитацію армії" та дезертирство.

У квітні президент РФ підписав закон, що дозволяє позбавляти російського громадянства, набутого іноземцями, за "дискредитацію" так званої "спеціальної військової операції" (СВО) - так у Росії офіційно називають війну проти України. Те саме стосується "дискредитації" збройних сил РФ, "екстремізму", закликів до введення санкцій тощо.

Читайте також: У Росії хочуть в 100 разів збільшити штраф за неявку до військкомату

Чим хворий Лукашенко?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

МЗС Польщі

Погрози Путіна: Польща мала "коротку" розмову з послом РФ

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку (3 липня 2023 року)

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

Політика13 год. тому
Олександр Ткаченко

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Політика21 липня 2023 р.
external

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Економіка21 липня 2023 р.08:18 хв.
Роберт Габек на тлі Гробниці Сафдарджанга у Делі, 20 липня 2023

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Політика21 липня 2023 р.
Стаття на сайті Business Insider про ймовірні таємні угоди Rheinmetall з Росією у військовій сфері

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Економіка21 липня 2023 р.
Судно, що зайшло до порту Одеси за "зерновою угодою", лютий 2023 року

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Закон і право21 липня 2023 р.
На головну сторінку