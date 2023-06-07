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ПолітикаБілорусь

Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу

Сергій Куприков | Дар'я Нинько
16 хв. тому

Софія Сапега була затримана у травні 2021 року разом із колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем і засуджена до шести років колонії.

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Софія Сапега під час оголошення вироку у білоруському суді, 6 травня 2022 року
Софія Сапега під час оголошення вироку у білоруському суді, 6 травня 2022 рокуФото: Leonid Shcheglov/BelTA/TASS/dpa/picture alliance

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу. В середу, 7 липня, її передали із виправної колонії у Гомелі представникам Росії. Спочатку передбачалося, що Сапегу передадуть до РФ для подальшого відбування покарання.

У травні 2022 року білоруський суд засудив Софію Сапегу до шести років колонії за статтями про "розпалювання ворожнечі" та про "правила поводження з персональними даними". Вона була затримана у травні 2021 року разом із колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. Затримання відбулося після примусової посадки літака компанії Ryanair, в якому летіли Сапега та Протасевич, в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що на борту літака була бомба, але її так і не виявили.

Софія Сапега подала прохання про помилування на ім'я Лукашенка, однак у січні 2023-го стало відомо, що влада відмовила їй. У березні Сапегу внесли до білоруського списку "причетних до терористичної діяльності". У квітні, за словами адвоката, розпочалася процедура екстрадиції дівчини до Росії.

Романа Протасевича, який уклав досудову угоду зі слідством, у травні 2023 року засудили до восьми років позбавлення волі у справі про "змову для захоплення державної влади у Білорусі у неконституційний спосіб". Однак невдовзі Олександр Лукашенко підписав указ про його помилування.

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