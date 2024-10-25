Лукашенко назвав війська КНДР в Україні кроком до ескалації

Правитель Білорусі вважає, що якщо війська третьої країни будуть задіяні в бойових діях на боці Росії, то "в Україну будуть введені війська НАТО".

Участь військових з Північної Кореї в бойових діях Росії проти України була б "кроком до ескалації", заявив правитель Білорусі Олександр Лукашенко. "Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, перебували на лінії зіткнення , - заявив він в інтерв'ю BBC, опублікованому у п'ятницю, 25 жовтня. - Навіть якби ми вступили у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... тому в Україну будуть введені війська НАТО".

На переконання Лукашенка, президент РФ ніколи не намагатиметься переконати іншу країну залучити свою армію" до війни проти України. Крім того, Лукашенко заявив, що ні президент, ні міністри оборони РФ - чинний і попередній - "ніколи не піднімали питання" про залучення білоруських військових до війни.

Лукашенко: Путін ніколи не планував залучати білоруських військових

Водночас, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи давав він дозвіл на використання території Білорусі як одного з напрямків вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Лукашенко наполягає, що тоді в його країні "проходили навчання, в яких брали участь кілька тисяч російських військових".

"Путін почав відводити ці війська з того місця, де вони були на півдні Білорусі, вниз по дорозі, вздовж кордону з Україною, - стверджує Лукашенко. - В якийсь момент він перенаправив частину цих військ на Київ. Я впевнений, що їх спровокували. Путін вирішує, як він відводить свої війська. Через Київ. Або він міг пройти через Мінськ". При цьому він заявив, що не розмовляв з Путіним про ці події, адже "це його війська, і він має право виводити їх у будь-який спосіб".

Лукашенко також прокоментував й розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Він запевнив, що Путін ніколи не використає її "без згоди білоруського президента". Сам Лукашенко, за його словами, "готовий" застосувати ядерну зброю, проте лише у випадку "якщо чобіт одного (іноземного) солдата ступить на територію Білорусі".