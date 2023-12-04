Лукашенко і Сі Цзіньпін поговорили та обмінялись подарунками

Під час поїздки в Пекін Олександр Лукашенко три години говорив з Сі Цзіньпіном. Це вже другий візит білоруського правителя в Пекін за нинішній рік.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко і лідер Китаю Сі Цзіньпін у понеділок, 4 грудня, провели переговори в Пекіні.

"Білорусь була, є та буде надійним партнером для Китаю", - заявив Лукашенко. Він запевнив, що "співпрацюватиме, житиме й дружитиме з Китаєм".

Своєю чергою Сі заявив, що Китай готовий продовжувати зміцнювати свою стратегічну співпрацю з Білоруссю заради "створення співтовариства єдиної долі людства". "У сучасному світі відбуваються титанічні зміни. З'являються нові ризики та виклики. Багато з того, що відбувається є для нас несподіваним", - сказав Сі.

Як пише близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул Первого", зустріч тривала втричі довше запланованого - три години, після чого Лукашенко і Сі обмінялися подарунками та пішли на спільний робочий обід.

Це вже другий візит Лукашенка в Китай за поточний рік. У лютому він відвідав Пекін, де провів чотиригодинні переговори з Сі.

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