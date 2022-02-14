Lufthansa продовжує польоти до України

Німецька авіакомпанія Lufthansa продовжує здійснювати рейси до України. "Це відповідає оцінці національних та міжнародних регуляторів", - заявили в авіакомпанії у понеділок, 14 лютого. Водночас в Lufthansa наголосили, що за ситуацією стежать і надалі прискіпливо. "Безпека пасажирів та екіпажів має завжди найвищий пріоритет", - цитує заяву авіакомпанії агенція Reuters.

Низка авіакомпаній зупинили рейси

Натомість деякі авіакомпанії вже призупинили здійснення польотів в Україну. Про таке рішення 14 лютого повідомила норвезька авіакомпанія Norwegian у зв'язку з "ситуацією з безпекою". Йдеться про загрозу нового вторгнення РФ в Україну, яке, за даними американських спецслужб, може статися вже 16 лютого.

Раніше, 12 лютого, Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала запланований рейс до Києва та повідомила про подальшу відмову від польотів в Україну. Цьому передувало надання міністерством закордонних справ Нідерландів поїздкам до України червоного рівня небезпеки, а також рекомендації своїм громадянам відмовитися від відвідування країни. Крім того, 8 лютого ірландський лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.

З України масово вилітають чартери

Водночас, як повідомляють українські ЗМІ, українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. Лише 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків, пише "Українська правда".

Серед них - приватні літаки олігарха Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова. До цього, за даними ЗМІ, Україну, зокрема, залишили бізнесмен Віктор Пінчук, народний депутат Вадим Новинський та харківський бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого напередодні на смерть збив людину.

Майже 17 мільярдів для гарантій безпеки польотів

На позачерговому засіданні 13 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 16,6 мільярда гривень на забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі країни. Виділені кошти покривають страхові випадки щонайменше для 23 літаків. Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці заходи дозволять "стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення додому українців, що зараз перебувають за кордоном".

Цьому передувало оголошення перестрахувального брокера Ллойда (Великобританія) про тимчасове зняття всіх опцій з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні в Україні. Через це 12 лютого лізингодавець української авіакомпанії SkyUP заборонив рейсу SkyUP за маршрутом Мадейра (Португалія) - Київ перетинати повітряний простір України. Літак був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова) та відправити 175 пасажирів автобусами до Києва.