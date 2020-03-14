 Lufthansa через коронавірус скорочує 95 відсотків рейсів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Lufthansa через коронавірус скорочує 95 відсотків рейсів

Через пандемію коронавірусу німецька авіакомпанія Lufthansa Group скоротить 95 відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня.

Літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Німецька авіакомпанія Lufthansa Group через пандемію коронавірусу виконає лише п'ять відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня. Про це компанія заявила в четвер, 19 березня.

У цей період часу із 763 літаків авіакомпанії 700 залишатимуться на землі. Міжнародні рейси виконуватимуться лише з головного хаба компанії - Франкфурта-на-Майні, а також тричі на тиждень з Цюриха (там рейси виконуватиме швейцарська дочірня компанія Swiss). З Мюнхена вилітатимуть тільки рейональні рейси авіакомпанії Lufthansa CityLine.

Голова правління Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) відзначив, що пріоритом для авіакомпанії зараз є евакуація німців з-за кордону. "Поширення коронавірусу перевело в надзвичайний режим всю світову економіку, включно з нашим підприємством. Наслідки зараз ніхто не може передбачити. Чим далі триватиме ця криза, тим імовірніше, що в майбутньому повітряний транспорт стане неможливим без державної допомоги", - заявив Шпор.

Дивитись відео 03:35

Берлін на карантині: столиця Німеччини перейшла в особливий режим (18.03.2020)

DW.COM

Як живе Україна під карантинним контролем

Україна з 18 березня на суворому карантині: поїзди не курсують, метро не працює, автобуси між містами не їздять. Хто і як контролює дотримання карантинних правил? (18.03.2020)  

Пандемія коронавірусу: роботу можуть втратити 25 мільйонів людей

Якщо уряди не вживатимуть оперативних заходів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу, роботу втратять мільйони людей, підрахували в Міжнародній організації праці. (18.03.2020)  

Також за темою

Spanien Madrid Coronavirus

Пандемія коронавірусу: у Німеччині визнали Мадрид і Тіроль регіонами ризику 14.03.2020

Німецький Інститут імені Роберта Коха вніс Мадрид і австрійський Тіроль до переліку регіонів ризику зараження коронавірусом.

Deutschland Berlin | Coronavirus | Ansprache Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Анґела Меркель: Поставтесь до всього серйозно 18.03.2020

У зверненні до нації канцлерка Німеччини закликала зробити все можливе для уповільнення поширення епідемії коронавірусу Німеччиною, обмежити спілкування та не робити ажіотажні закупи.

Boeing 737 Max

Авіакомпанії різко скорочують графіки перельотів 16.03.2020

Провідні авіалінії скорочують обсяг авіаперевезень на 70-90 відсотків. У мінекономіки ФРН обговорять ситуацію з авіаперевізниками і профспілками.

Реклама

Докладно

Спорожнілі кафе, баре та нічні клуби - Берлін не впізнати! (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

Як Берлін протистоїть коронавірусу (відео)

Суспільне і культурне життя в столиці ФРН, зазвичай переповненій туристами, практично зупинилося. Репортаж DW.  

ЄЦБ підтримає економіку програмою на 750 мільярдів євро

ЄЦБ підтримає економіку програмою на 750 мільярдів євро

Європейський центробанк розробив програму викупу цінних паперів, щоб підтримати економіку під час пандемії коронавірусу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  