Lufthansa через коронавірус скорочує 95 відсотків рейсів

Німецька авіакомпанія Lufthansa Group через пандемію коронавірусу виконає лише п'ять відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня. Про це компанія заявила в четвер, 19 березня.

У цей період часу із 763 літаків авіакомпанії 700 залишатимуться на землі. Міжнародні рейси виконуватимуться лише з головного хаба компанії - Франкфурта-на-Майні, а також тричі на тиждень з Цюриха (там рейси виконуватиме швейцарська дочірня компанія Swiss). З Мюнхена вилітатимуть тільки рейональні рейси авіакомпанії Lufthansa CityLine.

Голова правління Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) відзначив, що пріоритом для авіакомпанії зараз є евакуація німців з-за кордону. "Поширення коронавірусу перевело в надзвичайний режим всю світову економіку, включно з нашим підприємством. Наслідки зараз ніхто не може передбачити. Чим далі триватиме ця криза, тим імовірніше, що в майбутньому повітряний транспорт стане неможливим без державної допомоги", - заявив Шпор.