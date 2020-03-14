Lufthansa через коронавірус скорочує 95 відсотків рейсів

Через пандемію коронавірусу німецька авіакомпанія Lufthansa Group скоротить 95 відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня.
Німецька авіакомпанія Lufthansa Group через пандемію коронавірусу виконає лише п'ять відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня. Про це компанія заявила в четвер, 19 березня.
У цей період часу із 763 літаків авіакомпанії 700 залишатимуться на землі. Міжнародні рейси виконуватимуться лише з головного хаба компанії - Франкфурта-на-Майні, а також тричі на тиждень з Цюриха (там рейси виконуватиме швейцарська дочірня компанія Swiss). З Мюнхена вилітатимуть тільки рейональні рейси авіакомпанії Lufthansa CityLine.
Голова правління Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) відзначив, що пріоритом для авіакомпанії зараз є евакуація німців з-за кордону. "Поширення коронавірусу перевело в надзвичайний режим всю світову економіку, включно з нашим підприємством. Наслідки зараз ніхто не може передбачити. Чим далі триватиме ця криза, тим імовірніше, що в майбутньому повітряний транспорт стане неможливим без державної допомоги", - заявив Шпор.
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