Люди вичерпали річні ресурси Землі 2 серпня

У 2023 році Всесвітній день екологічного боргу настав на п'ять днів пізніше, ніж минулого. Але це лише вдаваний прогрес, зазначають американські екологи з Global Footprint Network.

У 2023 році люди вичерпали умовний запас поновлюваних природних ресурсів до середи, 2 серпня, повідомила американська екологічна організація "Глобальна мережа екологічного сліду" (Global Footprint Network, GFN). Відповідно, 2 серпня американські екологи оголосили Всесвітнім днем екологічного боргу 2023 року.

У своїх підрахунках GFN порівнює екологічний слід людини (споживання людьми поновлюваних ресурсів) з біоємністю (здатністю планети відновлюватися та поглинати відходи, зокрема СО2). Експерти зазначили, що якби всі люди на Землі жили так марнотратно, як у Німеччині, то день екологічного боргу настав би ще 4 травня.

Минулого року люди почали жити в "екологічний кредит" на п'ять днів раніше - 28 липня. На перший погляд складається враження, що в 2023 році люди витратили менше ресурсів, ніж у 2022-му, але екологи з GFN зауважують, що це лише вдаваний прогрес.

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Ситуація з екоборгом не змінюється вже майже 10 років

Для того, щоб порівняння було справді показовим, щорічні дані заднім числом актуалізуються з урахуванням нової інформації та методів, тож у 2022 році день екологічного боргу фактично настав лише 1 серпня, тобто лише на один день раніше, ніж цього року, пояснюють екологи.

Ситуація фактично не змінюється вже майже десять років, заявила представниця GFN Аманда Діп, зазначивши, що наразі остаточно не зрозуміло, який вплив справило на споживання ресурсів зниження економічної активності через пандемію коронавірусу або зусилля з декарбонізації енергетики.