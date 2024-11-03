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Лубінець просить РФ надати списки українських полонених

Валерій Сааков
3 листопада 2024 р.

Омбудсмен Дмитро Лубінець очікує від російської сторони списки з українськими військовополоненими, яких Москва готова терміново обміняти.

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Дмитро Лубинець
Дмитро Лубинець (фото з архіву)Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що воліє отримати від уповноваженої з прав людини Росії усі списки українських військовополонених, яких Москва терміново готова повернути.

"Як Омбудсман України, бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в РФ усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", - написав Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Своє бажання Лубінець пояснив тим, що нещодавно російська сторона заявила, що Україна буцімто "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених. "Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини у РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані!", - написав український посадовець.

Лубінець також запевнив, що "Україна завжди готова приймати всі списки й всіх наших громадян", а також наголосив на постійній готовності Києва "до проведення обмінів військовополоненими". "Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права!", - наголосив омбудсмен.

У Києві кажуть, що процеси обміну бранцями гальмує РФ

Водночас Лубінець зазначив, що саме Росія зазвичай гальмує процеси обміну і "використовує це як метод впливу на українське суспільство".

Як повідомлялося, в жовтні цього року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 58-й обмін військовополоненими, внаслідок чого Україна повернула 95 військових.

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