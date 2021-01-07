Louis Vuitton купив Tiffany & Co

Група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) у четвер, 7 січня, оголосила про придбання американської ювелірної компанії Tiffany & Co. "Tiffany - знаковий бренд і типова емблема світового ювелірного сектора. Ми прагнемо підтримувати Tiffany, бренд, який є синонімом любові і чия блакитна коробочка шанована у всьому світі, з тією самою відданістю та пристрастю, яку ми застосовували до кожного з наших престижних домів протягом багатьох років", - заявив очільник LVMH Бернард Арно.

Угода була досягнута в жовтні минулого року. Louis Vuitton заплатив за Tiffany трохи менше, ніж передбачалось раніше - не 135, а 131,5 долара за кожну акцію, повідомляє Forbes. Таким чином, за оцінкою Financial Times, вартість Tiffany становить 15,8 мільярда доларів. Новим директором Tiffany стане директор LVMH Ентоні Ледру.

Ювелірна компанія Tiffany була заснована в 1837 році. Перший магазин вона відкрила на Манхеттені під назвою Tiffany, Young and Ellis. Фірмовий бірюзовий колір, присутній в корпоративному стилі компанії, є зареєстрованим товарним знаком. Особливу славу компанія отримала після виходу культової стрічки "Сніданок у Тіффані" з Одрі Хепберн.

LVMH має штаб-квартиру у Парижі і є виробником предметів розкоші під торговими марками Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Moёt & Chandon, Hennessy тощо.