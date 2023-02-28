Лондон: Втрата літака А-50 обмежить операції Росії (онлайн)

Втрата військового літака А-50, який підірвали на білоруському аеродромі "Мачулищі", буде відчутною для РФ, повідомляє британська розвідка. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 28 лютого.

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2023 року року настав час для початку переговорів про вступ України до ЄС, написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже гарантували це. Рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу і закріпила за собою статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - написав він.



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Міністерство культури Росії разом із міністерством оборони створюють агітбригади, до яких увійдуть виконавці з різних регіонів. Про це повідомила глава російського мінкульту Ольга Любимова. "Часом це виконавці старшого покоління, іноді це наймолодші, колективи, які ще тільки формуються", - заявила Любимова в ефірі телеканалу "Россия 24". "Десь потрібно хлопців на реабілітації провідати, десь із великим концертом, десь виступити на площі, десь поїхати в регіони", - додала вона.

Раніше газета "Ведомости" з посиланням на джерело в адміністрації президента РФ пояснила, що агітбригади займаються "підняттям бойового настрою" призовників. Про створення найпопулярнішої з них - агітбригади "Русского радио" - було оголошено 28 вересня. До її складу мали увійти гурт "Земляне", Григорій Лепс, Микола Басков, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Лариса Доліна та інші. Відтоді агітбригада встигла виступити у військовому госпіталі, військовій частині, на мобілізаційному пункті та в інших місцях, пише "Новая газета. Європа".

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Російський суд оштрафував Фонд Wikimedia на два мільйона рублів

(27 000 тисяч доларів) після того, як влада звинуватила його в тому, що він не видалив "дезінформацію" про російських військових з Вікіпедії.

Йдеться про статті про 74-ю гвардійську мотострілецьку бригаду, 138-ю окрему мотострілецьку бригаду, 92-ю ракетну бригаду, а також про розміщення інформації про дії ЗС РФ у Харкові, Лисичанську та Маріуполі під час війни, уточнюють російські ЗМІ. Це вже четвертий штраф щодо компанії.

++11.35++

Військові РФ обстріляли Херсон, є загиблий, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 28 лютого. За його словами, внаслідок обстрілу було зруйнувано приватний житловий будинок. "Є потерпіла. Також відомо про загиблу людину", - написав він у Telegram.

++10.50++

У російському Санкт-Петербурзі у вівторок, 28 лютого, закрили аеропорт "Пулково". Причина - непізнаний літаючий об'єкт у повітрі. У небі перебувають військові літаки.

Як повідомляють російські ЗМІ й Telegram-канали, в аеропорту оголошений план "Килим". Це означає вимогу негайної посадки або виведення з району всіх повітряних суден, що перебувають у повітрі, крім військових і рятувальних.

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++10.25++

Одразу в кількох регіонах Росії теле- і радіомовлення було перервано повідомленням про загрозу ракетного удару: "Увага, увага, оголошується повітряна тривога! Всім пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару!" За даними інтернет-порталу Meduza, це торкнулося телеканалів "Суббота", 2×2 і ТНТ4, а також низки радіостанцій у Москві, Московській області, Воронежі, Бєлгороді та в Ленінградській області. МНС Росії заявило, що це попередження було оприлюднено внаслідок злому серверів радіостанцій і телеканалів.

++10.15++

У Бєлгороді заявили, що знайшли уламки трьох безпілотників, повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. "Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибиті вікна, десь незначно пошкоджені автомобілі", - написав віну соцмережах.

++10.00++

Японія розширює санкції проти Росії за війну в Україні - до "чорного списку" потрапили 39 фізичних осіб, 73 юридичні особи, один російський банк, а також дев'ять поплічників окупантів із "ДНР", "ЛНР" та Херсонської області.

До японського списку санкцій потрапили, зокрема, російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", Акціонерний комерційний банк "Росбанк", холдинг "Росэлектроника", АТ "Равенство", низка пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ інститутів та дослідницьких центрів.

++09.35++

Втрата військового літака А-50, який підірвали на білоруському аеродромі "Мачулищі", буде відчутною для РФ. Про це повідомляє міноборони Великобританії із посиланням на дані розвідки.

"Пошкодження не були офіційно підтверджені. Проте втрата А-50 була б значною, оскільки він є критично важливим для російських повітряних операцій, забезпечуючи картину повітряного простору для ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці також додали додали, що в російській армії через цей інцидент залишиться в експлуатації шість оперативних А-50У, що ще більше обмежить повітряні операції російської армії.

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++09.10++

У місті Туапсе Краснодарського краю сталася пожежа на нафтобазі "Роснефти", у місцевих пабліках повідомлялося про звуки вибухів. У адміністрації міста розповіли, що пожежу на площі 200 квадратних метрів після "нічних вибухів" загасили, нафтові резервуари не зачеплено і "приводу для занепокоєння немає".

++08.30++

Наданої партнерами України зброї недостатньо для перелому у війні, заявив в інтерв’ю "Голосу Америки" керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. "Озброєння іде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому. Станом на зараз. Тобто потрібно більше", - сказав він. Буданов наголосив, що Україні потрібна штурмова авіація. "F16 і тому подібні платформи вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі", - сказав голова розвідки.

Коментуючи російські атаки по Україні, Буданов звернув увагу, що кожного разу "час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується". Це свідчить про зменшення ракетних запасів РФ, стверджує він. "Росія не готова на довготривалі бойові дії. (...) Вони всіляко показують, що вони готові там, "війна на десятиліття", але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають", також додав Буданов.

Вашингтон попередив КНР про наслідки передачі зброї Росії

++07.45++

Надання Китаєм будь-якої летальної зброї Росії матиме трагічні наслідки та одразу викличе запитання з боку інших країн щодо справжньої політики офіційного Пекіна. Про це заявив під час брифінгу 27 лютого речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, це також було б "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні", передає "Укрінформ".

Нед Прайс також зауважив, що Китай залишається "ким завгодно", але не "чесним посередником" в зусиллях по встановленню миру в Україні, і насправді "дуже чітко" став на бік Росії, надаючи їй "дипломатичну, політичну, економічну підтримку", цитує Reuters.

++07.00++

Російські війська концентрують основні зусилля для наступу на п'яти напрямках - Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили там понад 60 атак, інформує Генштаб ЗСУ. Армія РФ завдала 8 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснила 85 обстрілів з РСЗВ. Обстріляні населені пункти у Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Українські підрозділи знищили 11 іранських ударних БпЛА типу "Шахед-136" та 1 - типу "Зала", завдали 4 авіаудари по районах зосередження окупантів.

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