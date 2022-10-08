Лондон: В РФ наростає критика військового керівництва

227-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 8 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 8 жовтня (час київський).

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Запроваджені після часткового руйнування Кримського мосту обмеження на продаж продуктів та палива у Севастополі знімаються, повідомив представник окупаційної влади півострова, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, офіційно підтвердили логістичні постачання палива та бакалійних товарів через новоокуповані території України. "Жодного дефіциту немає і не буде", - запевнив Развожаєв та наголосив, що "прокуратура" ретельно стежитиме за спробами спекуляцій та рівнем цін, такі "моменти жорстко припинятимуться".

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Понад 50 тисяч росіян наразі можуть відпочивати у Криму, припускає Асоціація туроператорів Росії, повідомляє "Інтерфакс". "За попередніми оцінками, у Криму зараз може перебувати понад 50 тисяч туристів, туроператори та органи влади ведуть їх підрахунок. Більш точні дані про кількість відпочивальників у готелях та санаторіях Криму, які не можуть виїхати з півострова через НП, зокрема клієнтів туроператорів, буде опубліковано пізніше", - пояснили в асоціації. Після часткового руйнування Кримського мосту автомобільний та залізничний рух ним призупинили. Поромну переправу через Керченську протоку, що з'єднує Керч з портом Кавказ у Краснодарському краї, окупаційна влада обіцяла запустити 8 жовтня.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров запевняє, що його країна залишається прихильною принципу неприпустимості ядерної війни. "Хотів би також наголосити, що Росія зберігає відданість заяві лідерів країн п'яти держав, які володіють ядерною зброєю, від 3 січня цього року, в якій було підтверджено постулат про неприпустимість ядерної війни. Відповідно до цього документа, схваленого на вищому рівні, необхідно запобігти будь-якому збройному конфлікту між країнами, які мають ядерну зброю", - сказав Лавров в інтерв'ю виданню "Аргументы и факты". Міністр наголосив, що у контексті війни РФ проти України "саме американці та їхні союзники активно намагаються ввести у публічний обіг ядерну риторику". "Гіпотетичне використання ядерної зброї чітко обмежується надзвичайними обставинами в рамках сценаріїв, визначених у Військовій доктрині Російської Федерації та Основах державної політики в галузі ядерного стримування. Це, як ми говоримо, відкриті документи. Кожен може їх почитати", - сказав глава російського зовнішньополітичного відомства.

В Криму обмежують продаж продуктів і бензину

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"Губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв оголосив про запровадження обмежень на продаж продуктів та бензину в окупованому Криму через вибух на Кримському мосту. Як написав представник окупаційної влади, "щоб не провокувати штучний ажіотаж", бензин на автозаправках півострова заборонять наливати в каністри, а в магазинах обмежать продаж усіх товарів бакалійної групи - до трьох пачок чи кілограмів на людину. Перед цим радник глави Криму Олег Крючков заявив, що обмежень на продаж товарів в анексованому Криму не буде. Після вибуху та часткового руйнування Кримського мосту у соцмережах почали з'являтися відео з величезними чергами автомобілів на АЗС півострова.

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Вночі в окупованому Іловайську у Донецькій області пролунав вибух, місцеві жителі повідомили про велику пожежу на території, яка охоронялася російськими військами - імовірно, це був паливний склад при залізниці. Повідомлення про "пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури" підтверджують і російські ЗМІ з посиланням на главу окупаційної "адміністрації" Іловайська Руслана Дуднікова. За його словами, вибух стався внаслідок удару ЗСУ із ракетної системи HIMARS.

Нова поштова марка "Кримський міст на біс!"

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Компанія "Укрпошта" анонсувала випуск поштової марки "Кримський міст на біс!", повідомляє пресслужба поштового оператора в суботу. Для ескізу марки використали сцену зі стрічки "Титанік". "Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплаву, так і Росія вибудувала міф про те, що Кримський міст - символ вічного зв'язку українського Криму з Росією", - зауважують у компанії. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків, зокрема, недопалок в руках у героїні, як натяк на те, що "останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях". Марка, авторства художника Юрія Шаповала, вийде тиражом у сім мільйонів екземплярів та коштуватиме 18 грн за штуку.

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Одна людина загинула, четверо отримали поранення, зокрема дитина, внаслідок обстрілу російськими окупантами одного із сіл Запорізького району з реактивних систем залпового вогню "Смерч", повідомив голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух. "Одна людина загинула і поранення дістали четверо місцевих жителів. Серед них однорічна дівчинка на ім'я Аделіна. Дитина зазнала множинних мінно-вибухових поранень. Наразі вона в тяжкому стані перебуває в лікарні. У інших постраждалих не менш серйозні травми: контузія, осколкові поранення, перебиті кінцівки, відірвані пальці. Всім надається необхідна медична допомога", - написав Старух у Facebook в суботу.

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Підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на неназване джерело в правоохоронних органах України. "Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - сказав співрозмовник агентства в суботу. Водночас у СБУ поки що офіційно не коментують свою участь у цих подіях.

Лондон: В РФ наростає критика військового керівництва

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На тлі тривалих невдач Росії на полі бою все більше представників російської влади об'єднуються в критиці вищого військового керівництва РФ, йдеться в щоденному огляді розвідки міноборони Великобританії. Серед них, зокрема, чеченський лідер Рамзан Кадиров та власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, які, ймовірно, сприймаються як неформальні лідери "провоєнного блоку", а також телеведучі-пропагандисти, зірки та дедалі активніша спільнота ультранаціоналістичних військових блогерів, зазначають у британській розвідці. "Критику, як і раніше, зосереджено на вищому військовому командуванні, а не на вищому політичному керівництві, але вона дійсно відображає тенденцію публічної незгоди з російським істеблішментом (...)", - вважають у розвідці Великобританії.

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Коментуючи надзвичайну подію на Кримському мосту на окупованому РФ півострові радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що це "лише початок". "Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене - повернуто Україні, усе російське окупаційне - вигнане", - написав Подоляк у Twitter.

Тим часом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також зазначив, що "російське незаконне будівництво починає розвалюватися і загорятися". "Причина проста: якщо будувати щось вибухонебезпечне - то рано, чи пізно воно таки вибухне. І це лише початок. Бо чим-чим, а надійним будівництвом Росія особливо і не славиться", - зауважив нардеп.

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Слідчий комітет (СК) РФ порушив кримінальну справу за фактом "підриву вантажного автомобіля" на Кримському мосту. За попередньою інформацією російського відомства, вранці в суботу "на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова". "В результаті частково обрушилися два автомобільні прольоти", - йдеться у повідомленні, яке цитує "Інтерфакс".

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За останньою інформацією, кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю вранці 6 жовтня, станом на ранок 8 жовтня, становить 17 осіб, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Серед загиблих є одна дитина, одна особа померла у лікарні від травм. Врятовано 21 особу, з яких 12 госпіталізовано. Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків тривають.

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На Донеччині за добу російські окупанти вбили 6 цивільних осіб, поранено ще 17, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 7 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Зарічному, 2 в Очеретиному, 1 у Бахмуті та 1 у Павлівці", - написав він у Telegram. Крім того, у звільнених громадах виявили ще 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 6 у Лимані, 2 у Святогірську та 1 у Яровій.

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Внаслідок нічного обстрілу, завданого російськими військами, Запорізьку АЕС повністю знеструмлено, повідомляє "Енергоатом". Було пошкоджено та відключено останню лінію зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. "В автоматичному режимі включилися дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб", - зазначається у повідомленні.

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Російська влада готує суспільство до можливого застосування ядерної зброї, хоча рішення про це не ухвалене, вважає президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC . "Коли вони говорять про свої хворі ідеї про ядерну зброю, я кажу: не давайте їм можливості говорити з їхнім суспільством про це. Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно", - вважає український лідер та додає, що у Москві "не знають, чи будуть використовувати" ядерну зброю.

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Крім того, він пояснив, що закликаючи Захід нанести превентивний удар, мав на увазі санкції, а не ядерну атаку по Росії. "Ще перед 24 лютого, перед вторгненням я сказав, що ми порушуємо тему превентивних ударів, санкційних ударів. Не діалогу, не слів, а ударів - ось що я мав на увазі", - зауважив Зеленський, наголошуючи, що росіяни використали неточність перекладу так, "як це було вигідно їм".

++08.50++

Російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території України, зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Збройних сил України на окремих напрямках, разом з тим ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляється у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у суботу. За його інформацією, протягом доби окупанти завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Біловоди, Вугледар, Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя та Миколаїв.

Для ударів по українських містах протягом минулої доби росіяни також використали сім безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed -136. Три з них було збито, а чотири досягли міст Запоріжжя та Миколаїв.

Українські сили відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам'янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди, стверджують у ГШ ЗСУ.

++08.40++

Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова російськими окупаційними військами в ніч на 8 жовтня почалися пожежі, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. "За попередньою інформацією, горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда", - написав Терехов у Telegram.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські війська завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, випущеними з російського Бєлгорода. У результаті ракетного удару пошкоджено спорткомплекс, нежитлові приміщення, влучення у відкриті території. З осколковими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

Пошкоджено Кримський міст

++08.00++

Рух автотранспорту Кримським мостом призупинено, повідомили у російському федеральному дорожньому агентстві "Тамань" вранці у суботу. "Рух на транспортному переході через Керченську протоку тимчасово призупинено. На місці працюють автодорожні служби, МНС РФ", - цитує "Інтерфакс" повідомлення дорожнього агентства. Натомість у російському федеральному держпідприємстві "Крымская железная дорога" повідомили, що пожежа виникла через "займання паливної цистерни у хвості вантажного потяга". Про причини займання поки що не повідомляється.

На черзі Кримський міст? Західні експерти про вибухи в Криму To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++07.40++

На Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Росією, вранці у суботу сталася пожежа. Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, за попередньою інформацією, горить паливний термінал. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважує, що на відео видно ушкодження дорожнього полотна автомобільної частини мосту.

++07.30++

Усім українським суддям, які залишилися на окупованих територіях, хочуть припинити виплату зарплати, повідомив голова Верховного Суду Всеволод Князєв. "На даний момент є ініціатива щодо припинення виплати заробітної плати тим суддям, які залишилися на окупованій території. Я думаю, що відповідні рішення буде ухвалено Державною судовою адміністрацією України", - сказав він в інтерв'ю "Цензор.нет". За його словами, серед суддів є зрадники та колабораціоністи, якими займаються правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України. "На жаль, є. Я знаю до десяти випадків. Вони різні", - зазначив Князєв. Він наголосив, що таких суддів поки що неможливо усунути з посад, оскільки це може зробити лише Вища рада правосуддя, яка ще не сформована.

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++07.10++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та інші співробітники організації працюють над розширенням і продовженням на рік продовольчої угоди, яка передбачає експорт українського зерна з чорноморських портів, повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік. Термін поточної угоди спливає в кінці листопада. За словами Дюжарріка, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс і генеральна секретарка Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребекка Грінспен прибудуть до Москви в другій половині жовтня для обговорення питань, пов'язаних з угодою.