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Лондон списав танки, які міг би передати Києву - Times

Катерина Вєнкіна
4 год. тому

Міноборони Великобританії 10 років тому позбавилося 43 танків Challenger 2, вважаючи, що їх економічно недоцільно ремонтувати. The Times зауважує, що сьогодні техніку можна було б передати Україні.

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Британський танк Challenger 2
Британський танк Challenger 2Фото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance

Міністерство оборони Великобританії позбавилося 43 танків Challenger 2 у складі британських бронетанкових військ, зазначивши, що їх економічно недоцільно ремонтувати. При цьому за інших обставин ця техніка могла би бути передана Києву, написало пізно ввечері у неділю, 30 липня, британське видання The Times.

За його даними, утилізація була проведена з 2010 до 2014 року та коштувала понад чотири мільйони фунтів стерлінгів (4,6 мільйона євро) коштів платників податків. 

Експерти вважали, що війна в Європі - пережиток минулого

Як уточнив оборонний аналітик Джастін Крамп, причина, через яку танки були утилізовані, а не передані на зберігання, полягала частково в тому, що у Великобританії це вважалося дорогою процедурою, а крім того, передбачалося, що масштабні наземні воєнні дії в Європі - пережиток минулого.

"Відсутність достатньої кількості танків, готових до відправки до підрозділів, які мали б укомплектувати їх під час конфлікту, була серйозною проблемою, і я думаю, що армія, швидше за все, змінить свою політику в майбутньому", - наголосив він.

Модернізація до нового стандарту Challenger 3

У середині 1990-х років британська влада закупила 386 танків Challenger 2, які були задіяні у війні в Іраку. 40 з них уже були утилізовані до 2010 року. В рамках стратегічного огляду оборони та безпеки від 2010 року кількість машин скоротили на 40 відсотків. Міноборони Великобританії планувало знизити загальну кількість до 148 одиниць, модернізувавши решту до нового стандарту - Challenger 3.

"Ми переглядаємо кількість створюваних Challenger 3, щоб забезпечити достатню комплектацію британської армії для задоволення потреб оборони", - наголосили у відомстві.

На тривале зберігання були поміщені 75 танків Challenger 2, і, як запевняє голова парламентського комітету з оборони Тобіас Еллвуд, мають бути відправлені в Україну. Раніше Київ отримав 14 британських танків Challenger 2.

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