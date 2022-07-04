Лондон розглядає можливість конфіскації російських активів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 4 липня (час київський).

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Російські підрозділи після проведення артилерійської підготовки форсували річку Сіверський Донець на Краматорському напрямку, а також закріплюються в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка. Про це зранку у понеділок повідомили у генеральному штабі Збройних сил України.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань армії РФ зосереджено на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ - Федорівка - Бахмут.

На Слов'янському напрямку підрозділи РФ штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають. "Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії", - зауважили у генштабі.

На Бахмутському напрямку росіяни активізували обстріли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Вони завдали масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії військові РФ ведуть наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, але успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар'їнка. Штурмова авіація РФ завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар'їнки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

За даними ГШ ЗСУ, у рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами. Також у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". "Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів", - зауважили у генштабі.

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) продовжуватиме надавати допомогу українським спортсменам, заявив президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) під час свого візиту до Києва. Він повідомив, що фонд, створений після російського вторгнення для підтримки атлетів з України, буде збільшено утричі до 7,5 мільйона доларів. "Ми підтримаємо українських спортсменів, щоб побачити їх на Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі та у 2026 році в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Український прапор майорітиме високо", - впевнений Бах.

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Великобританія планує наслідувати приклад Канади і схвалити конфіскацію заморожених активів росіян, щоб потім передати гроші Україні, заявила глава британського МЗС Ліз Трасс. Вилучені кошти могло б бути надано як репарації або фізичним особам, або українській державі. "Я підтримую цю концепцію. Ми вивчаємо її дуже уважно", - заявила Трасс.

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