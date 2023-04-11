Лондон: Росія озброює десантників для наступу

Британська військова розвідка у вівторок, 11 квітня, повідомляє про зростаючу роль російських повітрянодесантних військ (ПДВ) у наступальних операціях в Україні. У щоденному зведенні, опублікованому міністерством оборони Великобританії у Twitter, наводяться повідомлення російських ЗМІ від 3 квітня про передачу ПДВ важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепек". Ці системи, що стріляють термобаричними снарядами, зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту і раніше не перебували на озброєнні ПДВ.

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На думку британської розвідки, передача ТОС-1А, напевно, вказує на майбутню роль десантників у наступальних операціях в Україні. "Ймовірно, це частина зусиль щодо відновлення ПДВ після того, як ці війська зазнали великих втрат у перші дев'ять місяців війни", - йдеться у зведенні британської військової розвідки.

На початку місяця британська військова розвідка повідомляла, що Росія готується призвати ще 400 тисяч військових. У відомстві зауважували, що для відновлення бойової моці Росії в Україні Москві необхідний не лише особовий склад. "Росія потребує більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона наразі має", - йшлося в огляді.