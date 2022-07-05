Лондон пообіцяв Києву ще десяток САУ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами вівторка, 5 липня (час київський).

++20.36++

Працівники ДСНС у вівторок ліквідували дві пожежі на військовому та цивільному об'єктах у Миколаєві, які спричинив обстріл міста російськими військами, повідомляє пресслужба ДСНС. "Сьогодні росіяни здійснили масований обстріл Миколаєва. Після влучення в об'єкти військової та цивільної інфраструктури виникли дві пожежі", - йдеться у повідомленні. На гасіння двох пожеж було кинуто загалом понад 70 вогнеборців і 17 одиниць спецтехніки, йдеться в повідомленні.

++20.27++

Україна отримає найближчими днями та тижнями 10 британських самохідних артилерійських установок (САУ). У поширеному пресслужбою британського уряду повідомленні щодо підсумків розмови між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном зазначається, що нові британські військові поставки Україні міститимуть 10 САУ і баражуючі боєприпаси. Раніше про нові поставки британських озброєнь повідомляв Борис Джонсон, хоч і не конкретизував, що саме отримає Україна.

++19.52++

Керівництво Одеської області спільно з міською радою Одеси ухвалило рішення не відкривати пляжі для відпочинку цього літнього сезону, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. "Варто пам'ятати, що війна триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних жителів. І великі скупчення людей будь-де є потенційно дуже небезпечними. … Головне наше завдання - це збереження життя та здоров'я жителів області. Тому спільно з міською радою було ухвалено рішення не відкривати пляжі", - заявив Марченко у відеозверненні, оприлюдненому в Telegram-каналі. На пляжах Одеси та області встановили нові огорожі, які блокують доступ до моря, повідомив Марченко. Він також закликав жителів області з розумінням поставитися до вимог адміністрації, спрямованих на безпеку.

++19.17++

ООН закидає порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права як українським, так і російським військам. Так, комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет звинуватила обидві сторони збройного протистояння в розміщенні військових позицій поблизу цивільних будівель та в використанні ними "живих щитів".

Так само тривають випадки катувань і жорстокого поводження з військовополоненими, за які нікого не притягають до відповідальності. Крім того, на територіях, контрольованих Росією та Україною було зафіксовано випадки зґвалтування та іншого сексуального насильства. "Вбивства, тортури, свавільні арешти мають припинитися", - зажадала Бачелет, яку цитує інформагенція KNA. Саму війну Росії проти України комісарка ООН назвала "безглуздою".

++18.46++

Київський райсуд Харкова за клопотанням СБУ заарештував активи 13 приватних підприємств, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юрособи РФ. "За рішенням Київського районного суду Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній на загальну суму понад 40 мільйонів гривень", - повідомили в УСБУ в Харківській області. За інформацією спецслужби, всі 13 підприємств перераховують отримані в Україні доходи на рахунки материнських компаній, які, своєю чергою, сплачують податки до державного бюджету РФ і побічно сприяють військовій агресії Росії проти України. Йдеться про компанії, що торгують пальним, харчовими продуктами, тютюновими виробами, побутовою технікою, медичним обладнанням тощо.

++18.38++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував прибуття в Україну більше британських озброєнь. Про це Джонсон написав у мікроблозі Twitter після розмови з президентом України Володимиром Зеленським. "Поінформував президента Зеленського про прогрес, досягнутий у G7 і НАТО минулого тижня. Вважаю, що українські військові зможуть повернути територію, нещодавно захоплену військами Путіна. Великобританія, як і раніше, віддана допомозі Україні в питаннях захисту та відновлення. Незабаром прибуде більше британської військової допомоги", - пообіцяв Джонсон у дописі.

++18.27++

Унаслідок обстрілу Слов'янська російськими окупаційними військами загинула одна людина, ще семеро дістали поранень, а в місті палає центральний ринок. Такі дані повідомив мер Слов'янська Вадим Лях. Тим часом українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу Слов'янська, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

++18.11++

Білорусь у Гомельській області провела тренування боєздатності підрозділів прикордонників, повідомив речник міноборони України Олександр Мотузяник. "У Гомельській області проведено тренування з бойової готовності підрозділів Державного прикордонного комітету Білорусі", - сказав Мотузяник на брифінгу. За його словами, командування збройних сил Білорусі продовжує тримати на білорусько-українському кордоні у Брестській та Гомельській областях до шести своїх батальйонів.

++17.58++

В міноборони України запевнили, що намагатимуться дотримуватися балансу між правом громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом. Про це повідомив речник оборонного відомства Олександр Мотузяник. "Повірте, відповідного балансу між забезпеченням права громадян на вільне пересування, а також між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано", - запевнив Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна" в Києві. Він пояснив, що наразі триває процес удосконалення чинної нормативно-правової бази щодо цього. За його словами, порядок буде відшліфовано на практиці у самих територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, буде визначено відповідні категорії громадян. Мотузяник додав, що станом на зараз йдеться про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

++17.29++

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2022 році впаде не менше ніж на 35 відсотків, спрогнозував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у швейцарському Лугано. "Нам вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, відновити логістику через західний кордон... Однак це не повинно вводити в оману. Просідання ВВП цього року очікується на рівні не менше ніж 35 відсотків", - сказав Шмигаль, слова якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Однак прем'єр зазначив, що економіка починає відходити від шокової коми, що спостерігалась у перший місяць-півтора повномасштабної війни Росії проти України. Згідно з оприлюдненими раніше оцінками Держстату, у першому кварталі поточного року ВВП скоротився на 15,1 відсотка у порівнянні з першим кварталом 2021 року. Так само за оцінками Нацбанку, у другому кварталі падіння економічної активності становило 40 відсотків. У НБУ прогнозують, що у другому півріччі темпи скорочення економіки будуть меншими, проте загалом за рік реальний ВВП знизиться більш ніж на 30 відсотків.

++16.38++

Австралія з 5 липня на рік скасувала тарифи на український імпорт товарів, окрім алкоголю, пального і тютюну. Як повідомив сайті австралійського міністерства торгівлі та туризму, ці торговельні преференції розглядаються як пакет підтримки для України.

Йдеться, зокрема, про зниження з п'яти відсотків до нуля тарифів терміном на 12 місяців на низку товарів, які виготовляють чи виробляють в Україні. Утім, залишаються в силі еквівалентні акцизам мита, як-от ті, що застосовуються до пального, алкоголю і тютюнових виробів.

Такі заходи Австралії та інших держави покликані підтримати економіку України, зокрема, розширивши її зовнішньоторговельні можливості, а також це важливо для відновлення України в найближчій та довгостроковій перспективі, переконані в Канберрі. За підсумками 2021 року Україна експортувала до Австралії товарів на суму 122 мільйони доларів США, йдеться в повідомленні австралійського відомства.

++16.17++

На Одещині немає ризику висадки морського десанту РФ і найближчим часом, напевно, не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської операції, заявив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук на брифінгу у медіацентрі "Україна-Укрінформ". "Коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо, бачимо і знаємо, що на сьогодні його немає. І, напевно, найближчим часом не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської десантної операції, тому що у ворога для цього немає жодних можливостей, не створено жодних умов", - переконаний Братчук. Посадовець також упевнений, що умов для проведення такої операції створено не буде, тому що російські війська не мають "жодних успіхів на суші, на південному напрямку".

++16.11++

Восьмий апеляційний адміністративний суд у місті Львів заборонив діяльність партії "Щаслива Україна". "Судом задоволено позовні вимоги міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Щаслива Україна"; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться в повідомленні на сторінці суду у Facebook.

++15.56++

Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив про масований обстріл міста росіянами та закликав містян залишатися в укриттях. "Слов'янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Усім залишатися в укриттях. Додаткову інформацію повідомлю пізніше", - написав він у Facebook.

++15.48++

Восьмий апеляційний адміністративний суд у місті Львів заборонив у вівторок діяльність Комуністичної партії України. "Судом задоволено позовні вимоги міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні на сторінці суду у Facebook.

++15.41++

Окупаційна адміністрація РФ на тимчасово окупованих територіях України збільшила масштаби примусової мобілізації військовозобов'язаних, повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у медіацентрі "Україна" у Києві. "Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях нашої держави збільшила масштаби примусової мобілізації військовозобов'язаних із метою комплектування частин та підрозділів 2-го армійського корпусу збройних сил Росії. Пошук військовозобов'язаних здійснюють співробітники так званого міністерства державної безпеки "ЛНР", а також так званої поліції", - розповів Мотузяник. За його словами, противник продовжує підготовку до проведення референдуму, а також спробу незаконної анексії тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. "У населених пунктах окупованого регіону триває формування так званих дільничних і територіальних виборчих комісій", - додав Мотузяник.

++15.37+

Німеччина у 2024 році планує організувати конференцію, присвячену питанням реформ та відновлення України, заявила федеральна міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) після закінчення дводенної Конференції з відновлення України у Швейцарії. "Кожен новий день жахливої війни, яку Росія продовжує проти України, - це вже забагато", - цитує Шульце агенція AFP. За її словами, світову спільноту об'єднує мета "відновлення вільної та демократичної України", тож найближчі роки будуть присвячені "відбудові, відновленню та реформам" в Україні.

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++15.17++

По завершенні дводенної Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) в швейцарському місті Лугано лідери близько 40 країн підписали декларацію, що визначає низку принципів для відбудови України. Лідери країн взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну в тривалому повоєнному відновленні і погодилися з необхідністю широких реформ для підвищення прозорості та боротьби з корупцією. Водночас країни-підписанти декларації погодилися, що Україна сама має керувати процесом відбудови.

++14.47++

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи заяву глави японського уряду Фуміо Кісіди про обмеження ціни на російську нафту, пригрозив, що Токіо не отримає енергоносії з Росії. Окрім того, результатом обмежень, на думку російського функціонера, стане те, що "нафти буде на ринку істотно менше, а ціна її буде набагато вищою". "Причому вищою за прогнозовану астрономічну ціну в 300-400 доларів", - зауважив Медведєв у Telegram у вівторок.

++14.30++

Фінляндія конфіскувала майже 900 вантажних вагонів російських компаній у рамках санкцій Європейського Союзу. Це випливає з листів державної фінської залізничної компанії VR та російської державної залізниці, які є у розпорядженні агентства Reuters. У листі на адресу міністерства транспорту Росії, датованому 6 червня, йдеться про 865 конфіскованих вагонів. Фінський залізничний концерн VR підтвердив, що вагони було конфісковано. Російська влада не захотіла коментувати цю інформацію. Конфісковані вагони належать компаніям, яких безпосередньо чи через їхніх акціонерів торкнулися санкцій ЄС.

++14.20++

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що грецькі компанії забезпечують найбільший танкерний флот для транспортування російської нафти і це не відповідає інтересам ні Європи, ні Греції, ні України. "Як війну потрібно розглядати те, що відбувається на енергетичному ринку Європи, і відбувається прямо зараз. Росія своєю грою з газом робить все, щоб інфляція тільки розкручувалась і щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії. Водночас ми бачимо, як грецькі компанії забезпечують чи не найбільший танкерний флот для транспортування російської нафти, ще раз - це відбувається тоді, коли інший російський енергоресурс використовується як зброя проти Європи та проти сімейного бюджету кожного європейця", - сказав Зеленський під час виступу на щорічному урядовому круглому столі The Economist у вівторок.

На його переконання, об'єднання європейських країн має стати ще більшим, щоб Росія була змушена шукати мирні рішення, у тому числі в тих гібридних війнах, які вона веде. Зеленський також зазначив, що, незважаючи на низку санкційних рішень, російська банківська система все ще не відрізана від світового фінансового ринку.

++14.13++

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і подякував йому за нещодавні рішення про допомогу. Лідери також обговорили продовольчу безпеку для світу та гарантії безпеки для України. "Провів переговори з Борисом Джонсоном. Подякував за незмінну підтримку України - нещодавнє рішення надати 1 мільярд фунтів стерлінгів допомоги та сьогоднішнє щодо 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Говорили про продовольчу безпеку для світу та гарантії безпеки для України. Вдячні за готовність Великобританії прийняти URC2023", - написав Зеленський у Twitter.

Дозволи для виїзду з місця реєстрації

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Для виїзду за межі місця реєстрації військовозобов'язаним потрібні будуть спеціальні дозволи, повідомляє у вівторок Генеральний штаб Збройних сил України. Дозвіл будуть видавати військкомати на термін від 30 діб до року. Генштаб обіцяє додатково унормувати питання переміщення громадян, які систематично перетинають адміністративні межі за службовою чи особистою необхідністю. У генштабі звертають увагу, що наявність дозволу для виїзду за межі реєстрації під час воєнного стану передбачена ще законом 1992 року “Про військовий обов'язок і військову службу”.

У РФ вважають Україну "терористичною державою"

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Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін у вівторок заявив, що "Україна перетворилася на терористичну державу" і робить усе, "щоб наші війська не зупинялися біля кордонів "ЛНР" та "ДНР", цитує "РІА Новости". Як відомо, Україна виступає за те, щоб у світі РФ було визнано державою-спонсором тероризму. 23 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію з закликом до державного секретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін у вівторок заявив, що "Україна перетворилася на терористичну державу" і робить усе, "щоб наші війська не зупинялися біля кордонів "ЛНР" та "ДНР".

++13.35++

За попередньою інформацією, внаслідок ранкових ракетних ударів по Миколаєву пошкоджено сім житлових будинків, деякі мешканці зазнали легких поранень, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у семи багатоповерхівках вибило більше ніж 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання", - написав він у Telegram.

++13.25++

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Білорусь перебуває під загрозою втягування у війну, але вірить, що цього можна уникнути. "Ми віримо, що Білорусь не втягнеться у цю війну. Провокації є і будуть", - зазначив він у вівторок, виступаючи під час 26-го щорічного круглого столу The Economist. "З території Білорусі були запущені ракети. Дуже багато різного калібру, які принесли страждання Україні. Ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. Ми вважаємо, що білоруському народу треба робити все, щоб не втягнутися в цю війну", - зазначив Зеленський. Але, наголосив він, "і відповідальність має бути людей, які бачать, що відбувається". "Не можна мовчати й говорити, що це не ми, це з нашої території Російська Федерація робить ці постріли", - зауважив президент.

++13.20++

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробляє маршрути повернення депортованих до РФ українців. "Багато таких українців повертаються додому із РФ через країни Балтії і зокрема через Естонію. Завдання мінреінтеграції полягає в створенні умов для повернення депортованих громадян додому: документи, транспорт, логістика", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства. Нині чиновники розробляють маршрут від Нарви до західного кордону України, яким громадяни повертатимуться на батьківщину.

++12.50++

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу обіцяє не відправляти призовників на війну в Україні. Весняна призивна кампанія в Росії завершується 15 липня, станом на вівторок до місць несення служби відправились вже 89 тисяч новобранців, повідомив Шойгу, пише агенція "Інтерфакс".

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++12.30++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль упевнений, що на наступній Конференції з відновлення України за рік обговорюватимуть не драфт плану, а конкретні результати його реалізації. "Упевнений, що через рік ми з вами говоритимемо вже не про драфт плану, а про конкретні результати, успішні проєкти та реалізовані можливості", - наголосив він на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок. Прем'єр також схвалив позицію Великобританії щодо проведення наступної конференції.

++11.55++

"Влада" самопроголошеного утворення "ДНР" звинуватила "в участі в бойових діях у складі українських збройних формувань як найманця" підданого Швеції, який здався в полон на меткомбінаті "Азовсталь" у Маріуполі, повідомив у вівторок ТАСС із посиланням на джерело у силових структурах "ДНР". Ім'я шведа не називається. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Декількома днями раніше російські ЗМІ повідомили про пред'явлення аналогічних звинувачень двом британцям - Ділану Гіллі та Ендрю Гіллу. За звинуваченням у "найманстві" та "насильницькому захопленні влади" в "ДНР" вже засуджено до страти британців Шона Піннера і Ейдена Есліна, а також марокканця Брагіма Саадуна.

Кулеба: Потрібно відрізати РФ від морських перевезень

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами, та закликає партнерів обмежити доступ країни-агресора до своїх послуг. "Орієнтована на експорт економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами. Закликаю партнерів: обмежте доступ РФ до своїх послуг і виснажіть путінську військову машину. Адже те, що сьогодні справді Росія експортує у світ, це смерть, криза і брехня", - написав Кулеба у Twitter.

++10.55++

З початку військового вторгнення в Україну і станом на ранок 5 липня російська армія втратила близько 36350 осіб особового складу, що на 150 більше, ніж добу тому. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За цей період українськими військовими також було знищено 1594 російських танків (на 5 більше у порівнянні з даними станом на попередню добу), 3772 бойових броньованих машин (+18), 806 артилерійських систем (+2), 247 реактивних систем залпового вогню (+1), 660 безпілотників (+2), 217 літаків, 187 гвинтокрилів та 15 кораблів і катерів.

++10.37++

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте закликає Європейський Союз та інші країни створювати правові механізми арешту заморожених активів Росії для використання на відновлення України. "Ми маємо генерувати фінансування, ми маємо знайти на це кошти з наших бюджетів або здійснити колективні запозичення. Але більш адекватний і справедливий шлях - це арешт та використання російських активів, заморожених під нашими санкціями. Ми не можемо воскресити вбитих Росією людей, але у нас є реальний шанс змусити агресора виплатити репарації", - сказала вона на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Крім того, вона заявила, що кожна країна зобов'язана скласти план дій, як вона допомагатиме у відновленні України.

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Швейцарія обіцяє підтримати мирні переговори

++10.10++

Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане відповідний час, заявляє президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. "Швейцарія забезпечує якісне посередництво, і Конференція у Лугано є одним із таких прикладів. Ми готові продовжувати в тому самому ключі й висловлюємо готовність підтримати переговори про припинення війни, коли настане час", - сказав він на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна".

++09.50++

Українські сили оборони відійшли від виступу Сєвєродонецьк-Лисичанськ у хорошому стані, попереду - битва в Донецькій області, яка, напевно, буде схожа на події в Луганській, пише міністерство оборони Великобританії в Twitter з посиланням на дані своєї розвідки. Британська розвідка визнає, що російським силам досить швидко вдалося захопити Лисичанськ і зараз вони контролюють практично всю Луганську область, що було задекларовано РФ однією з політичних цілей.

Міноборони Великобританії також зазначає, що битва за Луганську область характеризувалася повільними темпами наступу, масованими ударами російської артилерії та знищенням міст. На думку британських експертів, бої на Донеччині майже напевно продовжаться в такому ж ключі. Утім, у спецслужбі зазначають, що тепер українським силам буде легше вести оборони завдяки вирівнюванню лінії фронту.

++09.09++

Білоруський уряд опублікував список 190 білоруських компаній, іноземні інвестори яких зазнали контрсанкцій на території республіки. Згідно з документом, який уже набув чинності, іноземним інвесторам цих компаній у Білорусії заборонено продавати свій бізнес або якимось чином виводити свої активи. До списку потрапили й ті компанії, власниками яких є білоруси, які володіють частками через компанії за кордоном.

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++08.30++

Служба безпеки України затримала в Одеській області чоловіка, який збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення військової техніки та товарів стратегічного призначення в районі залізничного мосту у селищі Затока Білгород-Дністровського району. За даними спецслужби, уродженець Одеської області передавав представникам Росії та Білорусі у листуванні в одному з месенджерів дані, які російська армія могла використати "при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону".

Ракетні удари по Миколаєву і Дніпропетровщині

++08.20++

Російські окупанти вранці у вівторок завдали ракетного удару по Миколаєву, його наслідки уточнюються, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "Вранці по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники", - написав він у Telegram. Більш детальну інформацію Сенкевич пообіцяв повідомити згодом.

++08.15++

У вівторок уранці російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. 6 ракет збили, одна зруйнувала будинки житлового сектора у Покрові, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

++07.50++

Основні зусилля російських окупантів на Донецькому напрямку зосереджено на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів, вони вживають заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у вівторок.

"На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар'ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

На Слов'янському напрямку росіяни здійснювали артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили, окупантів відкинуто.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено, проте тривають обстріли.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського та завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов'янська та Званівки.

На Харківському напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування українських військ, здійснюють обстріли, зокрема, завдано авіаційного удару по Харкову.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України та здійснюють обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині. "Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я. Тільки, щоб живими повернутись до РФ", - стверджують у ГШ ЗСУ.

++07.30++

Японія розширює санкції щодо Росії, запроваджені у зв'язку з війною в Україні, і забороняє з 5 вересня надання РФ послуг з бухобліку, аудиту та консалтингу. Крім того, японське міністерство фінансів затвердило заборону на імпорт російського золота, пояснивши, однак, що деталі щодо цієї заборони будуть названі пізніше. Розширено список осіб і організацій, які перебувають під санкціями, до якого японська влада внесла, зокрема, віцепрем'єра РФ Дмитра Григоренка, віолончеліста Сергія Ролдугіна з дружиною Оленою Миртовою, а також родичів підприємця Олексія Мордашова.

++07.25++

Російські війська в Донецькій області продовжують наступальні дії на схід від Бахмута, таким чином готуючи наступ на Бахмут і Сіверськ, йдеться у щоденному зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW). Водночас, як вважають експерти, російське керівництво може готувати умови для оперативної паузи у бойових діях після повного захоплення Луганщини. Нині ж, зазначають в ISW, російські сили посилюють адміністративний і територіальний контроль у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Не виключено, що РФ також вдасться до мобілізації громадян України на захоплених територіях. У той же час активність українських партизанів націлена на залізничні колії, що контролюються росіянами навколо Мелітополя і Токмака в Запорізькій області, зазначили в ISW.