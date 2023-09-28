Лондон обіцяє Києву подальшу підтримку в війні проти РФ

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс пообіцяв керівництву України подальшу військову підтримку з боку Лондона. Про це Шаппс заявив у четвер, 28 вересня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і його українським колегою Рустемом Умєровим, повідомляє пресслужба міністерства оборони Сполученого Королівства.

"Ми вишколили десятки тисяч українських військових, надали сотні тисяч боєприпасів і мільйони фунтів економічної та гуманітарної допомоги, щоб допомогти громадянам України повернути та відбудувати те, що було відібрано в них варварським вторгненням Путіна. Почувши про пережите багатьох українців, які постраждали від цієї війни, включно з родиною, яку я приймав у своєму домі протягом року, я зобов'язуюсь підтримувати курс на військову підтримку з боку Сполученого Королівства, особливо з наближенням холодів", - запевнив британський міністр Шаппс, слова якого наводить пресслужба його відомства.

Грант Шаппс (л.) разом з українським міністром Германом Галущенком відвідує зруйнований росіянами об'єкт української енергоінфраструктури під час візиту в серпні 2023 року Фото: Gleb Garanich/REUTERS

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У Лондоні кажуть, що Україна утримує ініціативу

Тим часом адмірал сер Тоні Радакін, який служить на посаді начальника штабу оборони й відвідав Київ разом з британським міністром, повідомив, що він та його колеги обговорили з українською стороною нові зобов'язання щодо військової допомоги, які були взяті за підсумками засідання в форматі "Рамштайну" минулого тижня. Ці зобов'язання мають допомогти зміцнити стійкість України протягом зими та після неї.

"Нещодавні удари по Чорноморському флоту - ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, Росія ослабла. Цей візит разом із моїми візитами влітку посилив моє переконання, що Україна переможе. Великобританія підтримуватиме їх (українців. - Ред.) на кожному кроці", - пообіцяв Радакін.

Великобританія надала Україні військову допомогу на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів впродовж 2022 року, а чинний прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв зробити те саме у 2023 році. Подальша допомога має надійти в найближчі тижні та місяці, йдеться в повідомленні пресслужби британського оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше цього дня в Україну з неоголошеним візитом прибув новопризначений міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.