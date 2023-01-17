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Зруйнована лікарня в місті Ізюм (листопад 2022 року)Фото: DW
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Лондон надасть медобладнання на 290 тисяч євро для України

Степан Смишляєв
3 год. тому

До пакета британської допомоги увійдуть намети, ліжка, халати, перев'язувальні матеріали, милиці та інвалідні візки. Їх використовуватимуть для допомоги цивільним в Дніпрі, Полтаві, Львові та інших регіонах України.

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Великобританія передасть намети для створення мобільних клінік у місцях, де медичні заклади були пошкоджені внаслідокросійських обстрілів, а також майже 80 ліжок, понад 30 тисяч халатів та інше медичне обладнання та матеріали, повідомило у вівторок, 17 січня Міністерство закордонних справ Великобританії.

Матеріали та обладнання на загальну суму близько 260 тисяч фунтів (близько 292 тисяч євро - Ред.) з запасів МЗС Великобританії передаються неурядовій медичній організації UK-Med, яка займається наданням медичної допомоги постраждалим унаслідок російських атак по Україні. Ця допомога буде використана в тому числі в Дніпрі, Полтаві, Львові та інших регіонах України "для посилення поточної роботи UK-Med зі створення мобільних клінік".

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"Ця британська пожертва допоможе забезпечити медикам на передовій змогу і надалі надавати життєво важливу медичну підтримку тим, хто опинився в зоні конфлікту", - зауважив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

Він додав, що "жорстокі бомбардування Путіним" цивільного населення та інфраструктури по всій Україні і далі призводять до величезних людських жертв.

Раніше уряд Великобританії вже надавав UK-Med обладнання та фармацевтичні препарати на суму 300 тисяч фунтів (близько 338 тисяч євро - Ред.) для створення мобільних медичних клінік та навчання українських лікарів, медсестер та парамедиків роботі з масовими жертвами. Організація надає широкий спектр медичних послуг в Україні, від хірургічних втручань та первинної медичної допомоги до психосоціальної підтримки та навчання цивільного населення першій допомозі.

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