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Учасниці акції протесту в Німеччині проти насильства росіян над жінками та дівчатами в Україні
Учасниці акції протесту в Німеччині проти насильства росіян над жінками та дівчатами в УкраїніФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Порушення прав людини в РФ: Лондон і Оттава ввели санкції

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
1 год. тому

Канада і Великобританія включили до санаційних списків підозрюваних у катуваннях і сексуальному насильстві. Проти більшості фігурантів обмеження запроваджено відповідно до так званого "закону Магнітського".

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Напередодні міжнародного Дня прав людини, що відзначається 10 грудня, Великобританія і Канада у п'ятницю, 9 грудня, запровадили санкції проти осіб з Росії та низки інших країн, підозрюваних у порушенні  прав людини.

Лондон вніс до чорних списків 30 фізичних осіб, підозрюваних у причетності до порушень прав людини, а також у корупції та використанні сексуального насильства під час збройних конфліктів.

Проти більшості громадян Росії санкції запроваджено відповідно до так званого "закону Магнітського" - за масштабні порушення прав людини. Це, зокрема Валентин Опарін, слідчий у справі за звинуваченням в тероризмі проти українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Під час "слідства" в анексованому Криму росіяни застосовували проти них тортури.

Також до переліку потрапив Олег Ткаченко, прокурор на процесі проти Сенцова, і офіцери Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Андрій Тишенін та Артур Шамбазов, ймовірно причетні до тортур активіста Євромайдану Олександра Костенка, якого окупаційна влада Криму засудила до чотирьох років в'язниці за буцімто заподіяння травм колишньому працівникові "Беркуту".

Британські санкції введено і проти командира 90-ї танкової дивізії збройних сил РФ полковника Раміля Ібатулліна - за порушення прав людини в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, до переліку внесено представників влади Ірану, Нікарагуа, Уганди та Південного Судану. До чорного списку за корупцію потрапили й кілька бізнесменів із Косова та Молдови.

Канадські санкції

Канада у п'ятницю запровадила санкції проти 33 російських офіційних осіб, яких, серед іншого, звинувачують у порушеннях прав росіян, які протестували проти вторгнення РФ в Україну. Очікується, що США найближчим часом теж оголосять про нові санкції проти порушників прав людини відповідно до "глобального закону Магнітського".

Наразі у британських списках санкцій російських громадян та юридичних осіб найбільше - близько 1500. Переважна більшість з них підпала під санкції після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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