 Лондон готовий затримати будь-який літак з РФ у своєму авіапросторі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

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Новини

Лондон готовий затримати будь-який літак з РФ у своєму авіапросторі

Росія 14-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 9 березня.

BG Wolf Moon | Flugzeug vor dem Mond in London, UK

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 8 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями середи, 9 березня (час київський) 

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Влада Великобританії оголосила, що може затримати будь-який російський літак, який вторгся в повітряний простір країни. "Я визнав кримінальним злочином вторгнення БУДЬ-ЯКОГО російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд Великобританії може затримувати ці літаки, - написав у Twitter британський міністр транспорту Грант Шеппс. - Ми задушимо можливість наближених Путіна продовжувати жити як зазвичай, тоді як гинуть тисячі безневинних людей".

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Росія зупиняє торги іноземною валютою дло 9 вересня. Про це повідомив центробанк РФ. Віднині до 9 вересня банки не можуть продавати іноземну валюту громадянам, однак іноземну валюту можна досі обміняти на рублі.  

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Ukraine Kiew Präsident Selenskyj

В Україні через війну, розв'язану Росією, з 24 лютого загинули 52 дітей. Такі дані навів президент України Володимир Зеленський. "Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішою кількістю було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитини. Ніколи не пробачу цього. І знаю, що ви ніколи це не вибачте окупантам", - сказав український президент у відеозверненні. 

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Володимир Зеленський у відеозверненні подякував президенту США Джо Байдену за рішення відмовитись від російських газу та нафти і закликав міжнародних партнерів робити те саме. За його словами, у світі знайдуть іншу бензоколонку. Водночас президент України запевнив українців у тому, що "після війни" обов'язково настане.

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    Кася, лікарка, яка живе у Варшаві, організовує евакуацію літніх людей в районі Тернополя.

  • Тернопіль, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Літня жінка з-під Тернополя залишає свій дім з допомогою учасників евакуаційної акції для людей, які не можуть зробити це самостійно.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Евакуація жителів Ірпеня, 7 березня.

  • Львів, 7 березня

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  • Вашингтон

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Суми, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Львів

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Харків

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Представники тероборони перевіряють підбиту техніку російських військ під Харковом, 7 березня.

  • Любачув

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Жінки та діти виїжджають з України, чоловіки залишаються вдома, щоб захищати. Ця фотографія зроблена в польському місті Любачув.

  • Київ

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Будомеж

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Діти-біженці з України в польському Будомежі.

  • Ватра-Дорней, 8 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Родини українських біженців біля вогнища у румунському місті Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    В угорському місті Захонь приміщення місцевого музею передали під розміщення біженців і вивозять експонати.

  • Унтермайтинген

    Війна в Україні - 08.03.2022

    У Німеччині біженців, які прибувають до Берліна, починають перерозподіляти у ніші регіони країни. На цій світлині - пункт тимчасового розміщення в баварському Унтермайтингені.

  • Касіма

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Акція солідарності в Японії. Українські прапори на полі біля міста Касіма.

  • Дрезден

    Війна в Україні - 08.03.2022

    50-метровий пацифістський символ у кольорах національного прапора України на фасаді одного з готелів у східнонімецькому Дрездені.

  • Пекін

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Українські спортсменки і спортсмени продовжують успішно виступати на Паралімпійських іграх у Пекіні. На цій фотографії - медалістки Паралімпіади-2022 Ірина Буй (у центрі), Олександра Кононова (ліворуч) і Людмила Ляшенко (праворуч).

  • Стамбул, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Демонстрація на підтримку України в турецькому Стамбулі.

    Автор: Микола Пермяков


Дивитись відео 10:58

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