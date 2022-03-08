Лондон готовий затримати будь-який літак з РФ у своєму авіапросторі

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 8 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями середи, 9 березня (час київський)

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Влада Великобританії оголосила, що може затримати будь-який російський літак, який вторгся в повітряний простір країни. "Я визнав кримінальним злочином вторгнення БУДЬ-ЯКОГО російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд Великобританії може затримувати ці літаки, - написав у Twitter британський міністр транспорту Грант Шеппс. - Ми задушимо можливість наближених Путіна продовжувати жити як зазвичай, тоді як гинуть тисячі безневинних людей".

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Росія зупиняє торги іноземною валютою дло 9 вересня. Про це повідомив центробанк РФ. Віднині до 9 вересня банки не можуть продавати іноземну валюту громадянам, однак іноземну валюту можна досі обміняти на рублі.

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В Україні через війну, розв'язану Росією, з 24 лютого загинули 52 дітей. Такі дані навів президент України Володимир Зеленський. "Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішою кількістю було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитини. Ніколи не пробачу цього. І знаю, що ви ніколи це не вибачте окупантам", - сказав український президент у відеозверненні.

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Володимир Зеленський у відеозверненні подякував президенту США Джо Байдену за рішення відмовитись від російських газу та нафти і закликав міжнародних партнерів робити те саме. За його словами, у світі знайдуть іншу бензоколонку. Водночас президент України запевнив українців у тому, що "після війни" обов'язково настане.

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