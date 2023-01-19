Великобританія надасть Україні 200 одиниць бронетехніки
Степан Смишляєв
1 год. тому
Окрім раніше анонсованих танків Challenger 2, Великобританія вирішила надати Україні й іншу бронетехніку, а також велику кількість снарядів.
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Великобританія має намір поставити Україні 200 одиниць бронетехніки, 100 тисяч одиниць артилерійських снарядів і мільйони боєприпасів для стрілецької зброї. Про це повідомив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі на спільній пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі ввечері 18 січня.
"Великобританія вирішила піти далі та швидше у питанні допомоги Україні, й поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав Клеверлі.
Він додав, що Великобританія, так само, як і Канада, вживає й інших заходів для підтримки України, зокрема інструктори з обох країн допомагають тренувати українських солдатів. "Ми переконані, що Україна повинна перемогти і вона здобуде верх у боротьбі проти російської агресії", - наголосив міністр.