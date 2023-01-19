Великобританія надасть Україні 200 одиниць бронетехніки

Великобританія має намір поставити Україні 200 одиниць бронетехніки, 100 тисяч одиниць артилерійських снарядів і мільйони боєприпасів для стрілецької зброї. Про це повідомив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі на спільній пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі ввечері 18 січня.

"Великобританія вирішила піти далі та швидше у питанні допомоги Україні, й поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав Клеверлі.

Він додав, що Великобританія, так само, як і Канада, вживає й інших заходів для підтримки України, зокрема інструктори з обох країн допомагають тренувати українських солдатів. "Ми переконані, що Україна повинна перемогти і вона здобуде верх у боротьбі проти російської агресії", - наголосив міністр.

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Танки, артилерія і гвинтокрили

Минулого тижня Великобританія повідомила, що протягом наступних кількох тижнів передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 самохідних артилерійських установок AS-90 .

Також, за інформацією британських ЗМІ, Лондон надасть Києву "найсучаснішу версію" ударних гвинтокрилів Apache, оснащених ракетами Hellfire.

Передбачається, що українські пілоти проходитимуть підготовку у Великобританії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, приміром, у Польщі.

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