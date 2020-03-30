Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
#LocalHeroes: ініціативи заради кращої України
Відео-інтерв'ю та відео-репортажі про ініціативи, покликані змінити життя в Україні на краще. За ініціативами, про які розповідає DW в проекті #LocalHeroes, стоять прості люди, а не політики чи високопосадовці. Ці ініціативи не переслідують жодної комерційної мети.
У часи коронавірусу і без того перевантажені "швидкі" раді будь-якій допомозі. Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - одні з таких добровільних помічників. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу постраждалим, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Пастор Геннадій Мохненко у Маріуполі став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі прихисток знайшли тисячі неповнолітніх. DW відвідала "маріупольського Макаренка". #LocalHeroes
Протестантський пастор Геннадій Мохненко - легендарна постать у Маріуполі. Він став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі "Республіка Пілігрим" прихисток і допомогу знайшли тисячі хлопців та дівчат з вулиці. DW побувала в гостях у "маріупольського Макаренка".
У дитинстві громадська активістка Євгенія Смірнова часто хворіла і багато часу провела в лікарнях. Тоді вона дуже хвилювалася, що запустить навчання і відстане від однокласників. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях, аби важкохворі діти, які роками лежать у стаціонарі, мали доступ до освіти. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи, а й виховує в них відповідальність, самодисципліну та повагу до жінок. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
Розбагатів - ділиться з односельчанами: бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Тут і школа майбутнього, і сучасна амбулаторія, і теплиці, і стадіон… Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.
Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні.
Спортсмен Михайло Романишин проплив Дніпром від Білорусі до Херсона. Але не заради спортивних досягнень, а заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають інші активісти, зокрема з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки Євросоюзу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Активні кияни, згуртувавшись у соцмережах, за три роки якісно поліпшили життя батьків з малюками: бранчі, кіносеанси, музеї і навіть театр для немовлят. А тепер спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.