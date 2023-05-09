Ліверпуль готовий до першого півфіналу "Євробачення"

Телеглядачі оберуть 10 виконавців, які пройдуть у фінал "Євробачення". У цьому відбірковому турі беруть участь і двоє головних переможців конкурсу.
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Перший півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2023" розпочнеться у Ліверпулі ввечері, 9 травня, о 21 годині за середньоєвропейським часом. У ньому беруть участь виконавці із 15 країн, 10 із них пройдуть у фінал. Цього року організатор конкурсу Європейська мовна спілка скасувала голосування національних журі на відбіркових турах. Воно буде дублюючим. Хто виходить у фінал, вирішують телеглядачі. Оцінки журі зарахують лише в тому разі, якщо голосування глядачів у тій чи іншій країні буде визнано недійсним.
"Євробачення" від імені України
"Цей конкурс, безперечно, запам'ятається. Він проходить у Ліверпулі, але від імені України", - підкреслив на церемонії відкриття 7 травня виконавчий продюсер "Євробачення" Мартін Естердаль. Через російську агресію Україна, яка перемогла на попередньому конкурсі в Турині, не змогла прийняти у себе "Євробачення". Роль господині Європейська мовна спілка передала Великій Британії, яка посіла 2022 року друге місце.
Символи солідарності з Україною - прапори, плакати, кольори та емблема цьогорічного конкурсу - у Ліверпулі видно всюди. Більше того, у першому півфіналі в якості гостей виступлять Юліна Саніна з українського гурту The Hardkiss, вона ж співведуча конкурсу, і співачка Alyosha. Від Великобританії під час голосування глядачів на сцену "Євробачення" вийде Рита Ора з попурі зі своїх хітів і з прем'єрою нової пісні.
Фаворитами першого півфіналу є і головні претенденти на перемогу в конкурсі - Лорін зі Швеції та фін Керіє. Лорін вже вигравала "Євробачення" у 2012 році в Баку і є абсолютним фаворитом букмекерів у Ліверпулі. У цьому ж півфіналі виступає хорватський гурт Let 3 із найсуперечливішою композицією цьогорічного конкурсу, абсурдистською антивоєнною сатирою "Mama SC".
На місця у фіналі серед інших учасників претендують і Паша Парфеній з Молдови, Sudden Lights з Латвії, дует близнюків з Азербайджану TuralTuranX, одна з найпопулярніших зараз в Ізраїлі співачок Ноа Кірел, а також гурт Vesna з Чехії. У її складі виступає росіянка Олеся Очеповська. Росія та Білорусь відсторонені від участі у "Євробаченні", тому телеканали цих країн не транслюють конкурс. Його у прямому ефірі можна переглянути на офіційному сайті "Євробачення". Другий півфінал відбудеться 11 травня, а фінал - у суботу, 13 травня.