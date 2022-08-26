Ліве крило СДПН закликало до переговорів із Росією

Ліве крило Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) закликало до припинення вогню в Україні та проведення мирних переговорів із Росією. Витяг зі звернення оприлюднив у п'ятницю, 26 серпня, німецький тижневик Der Spiegel, у розпорядженні якого є текст цього документа.

"Продовження війни призведе лише до нових смертей та руйнувань", - пишуть автори звернення. "Нам необхідно якнайшвидше домогтися припинення вогню як відправної точки для всеосяжних мирних переговорів", - додають вони.

За словами укладачів послання, фундаментальне покращення відносин з Росією можливе лише у "постпутінську епоху". "Однак доти - з урахуванням визнання реалій, що не подобаються, - необхідно знайти modus vivendi (спосіб співіснування. - Ред.) з російським урядом, який виключає подальшу військову ескалацію", - йдеться в документі. У результаті "має бути угода між Україною та Росією", наголошується далі. "Зброя має замовкнути!" - так автори назвали документ.

"Спіраль ескалації варто зупинити"

На думку лівого крила СДПН, Європейський Союз і держави, що належать до його складу, повинні активізувати дипломатичні зусилля. У зверненні наголошується, що слід пожвавити обміни з низкою країн, "щоб схилити їх до посередницької ролі між сторонами, що ворогують". Автори прямо згадують Китай, який має тісні зв'язки з Москвою.

Автори документа також застерігають від постачання важкої військової техніки Україні та говорять про небезпеку ядерної війни з Росією.

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"Спіраль ескалації варто зупинити", - зазначають вони. "Тому при кожній поставці зброї важливо ретельно зважити та обміркувати, де проходить "червона межа", яку можуть сприйняти як вступ у війну та яка може спровокувати відповідну реакцію", - додають підписанти. Створення безпольотних зон над Україною, постачання танків чи винищувачів Києву "безумовно, перетне цю межу", вважають вони.

На думку авторів, потрібна "нова спроба глобальної політики розрядки". Безпека та світ "не можуть бути досягнуті взаємною" мілітаризацією, до подібних планів необхідно поставитися "скептично" або навіть повністю "відкинути" їх, наголошується у зверненні.

Підписи під документом поставили деякі депутати Бундестагу, Європарламенту та представники федеральних земель Німеччини, а також колишній глава уряду Бремена Карстен Зілінґ (Carsten Sieling) та мер Дортмунда Томас Вестфаль (Thomas Westphal).

У СДПН є і прихильники посилення військової підтримки України

При цьому, як зазначає Der Spiegel, у лавах соціал-демократів є й прихильники посилення військової допомоги Україні. Минулого тижня, наприклад, експерт СДПН з питань оборони Крістіан Клінк (Kristian Klinck), а також два інші депутати з лав правлячої коаліції у гостьовій статті для Spiegel висловилися за "значне збільшення" постачань німецьких озброєнь Києву - зокрема, за рахунок Бундесверу .

Мельник: Як можна бути таким безсердечним?

На звернення лівого крила соціал-демократів уже відреагував Андрій Мельник, який залишає посаду посла України у ФРН. "Боже милостивий, чи можливо ще врятувати цю партію? Господи, як можна бути таким безсердечним і настільки забути (уроки. - Ред.) історії?" - написав він у мікроблозі Twitter.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись 24 серпня за допомогою відеозв'язку до учасників засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, наголосив на глобальному значенні оборонної боротьби його країни проти російської агресії. "Сьогодні наша країна святкує День незалежності і зараз кожен може бачити, наскільки весь світ залежить від нашої незалежності", - заявив він.

"Якщо Росія не зупиниться зараз, якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти до інших країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки", - сказав президент України, наголосивши, що Росію мають притягнути до відповідальності за агресію проти Києва.

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