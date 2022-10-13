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Корабель ВМС Ізраїлю пришвартований в Середземному моріФото: Ayal Margolin/picture alliance/Xinhua News Agency
ПолітикаЛіван

Ліван та Ізраїль домовилися про демаркацію морського кордону

Анастасія Шепелева
57 хв. тому

За посередництва США двом ворогуючим з 1948 року країнам вдалося домовитися про спірну територію Середземного моря, на якій розташовані газові родовища.

https://www.dw.com/uk/livan-ta-izrail-uklali-istoricnu-ugodu-pro-demarkaciu-morskogo-kordonu/a-63434343

Ліван та Ізраїль домовилися про розмежування морського кордону, повідомив у четвер, 13 жовтня, президент Лівану Мішель Аун у телезверненні до народу.

Обидві країни претендували на спірні 860 квадратних кілометрів Середземного моря, на яких виявили газові родовища. Досягти згоди Ізраїлю та Лівану вдалося за посередництва Сполучених Штатів.

Переговори щодо демаркації морського кордону тривали два роки. Угода ознаменувала великий прорив у відносинах між двома країнами, які формально перебувають у стані війни з моменту створення Ізраїлю в 1948 році, зауважує агентство Associated Press.

"Ліван не поступився Ізраїлю жодним квадратним кілометром", - запевнив лідер Лівану Аун та наголосив, що "ніякої нормалізації відносин з Ізраїлем не відбулося".

Він додав, що країна отримала повний контроль над родовищем Кана попри те, що його частина розташована в територіальних водах Ізраїлю.

Водночас Ізраїль отримуватиме компенсацію за газ, видобутий Ліваном на його території, пише AP. А ще розроблятиме родовище Каріш, зазначає dpa.

Саме це родовище довгий час було каменем спотикання в угоді, зауважує AFP. Адже Ліван претендував на частину родовища, а підтримуване Іраном ліванське бойове угрупування "Хезболла" погрожувало нападами, якщо Ізраїль розпочне видобуток на Каріші.

Угода зменшує шанси відкритого конфлікту

11 жовтня у "Хезболлі" заявили, що підтримають угоду, якщо ліванський уряд офіційно її схвалить. Наступного дня прем'єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід припустив, що угода зробить конфлікт з "Хезболлою" менш імовірним.

У свою чергу Ліван сподівається, що демаркація морських кордонів прокладе шлях для видобутку газу, що допоможе країні вийти з руйнівної економічної кризи, яку Світовий банк назвав "однією з найсерйозніших у світі з середини 1800-х років".

Ізраїльські кордони охоронятиме озброєний робот?

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