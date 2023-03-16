Литва надасть Києву 155-мм боєприпаси, транспорт та сухпайки

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби і військові сухпайки, повідомив він у четвер, 16 березня у Twitter.

Крім того, як зазначається на сайті міноборони Литви, готується додатковий внесок у розмірі трьох мільйонів євро до міжнародного фонду, яким керує Велика Британія, для закупівлі важкого озброєння, а також мільйону євро до цільового фонду НАТО CAP (Комплексний пакет допомоги) для надання нелетальної допомоги.

Загалом, вартість військової допомоги Литви Україні незабаром становитиме 454 мільйони євро, зазначають у оборонному відомстві.

"Український народ демонструє на полі бою надзвичайну стійкість та силу. Однак агресор ще не переможений. Тому ми повинні ще більше зосередитися на підтримці українців. Якщо ми хочемо миру в Європі, ми повинні ще більше інвестувати в оборону. Як в оборону України, так і в нашу власну. Іншого шляху немає", - сказав Анушаускас під час десятого засідання у "форматі Рамштайн", його слова наводяться у повідомленні міноборони.

Литва продовжить тренувати українських військових

Ще один вид допомоги, який Литва надає Україні, - це тренування українських військових. Як повідомили в міноборони Литви, у 2023 році планується підготувати 1 600 українських солдатів, а 40 литовських інструкторів візьмуть участь у тренуваннях у рамках військової місії ЄС (EUMAM) у Німеччині. З початку року литовські інструктори вже підготували 250 українських військовослужбовців, зазначили в міноборони Литви.

Також протягом 2023 року Литва прийме на лікування до 400 людей і ще до 1200 - на реабілітацію. Наразі вже 136 поранених отримали медичну допомогу, а 151 поранений - реабілітаційні послуги у Литві, йдеться у повідомленні.