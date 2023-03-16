Литва надасть Києву 155-мм боєприпаси, транспорт та сухпайки
Анастасія Шепелева
19 хв. тому
Міністр оборони Литви оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні, до якого увійдуть 155-мм боєприпаси, транспортні засоби та сухпайки.
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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби і військові сухпайки, повідомив він у четвер, 16 березня у Twitter.
Крім того, як зазначається на сайті міноборони Литви, готується додатковий внесок у розмірі трьох мільйонів євро до міжнародного фонду, яким керує Велика Британія, для закупівлі важкого озброєння, а також мільйону євро до цільового фонду НАТО CAP (Комплексний пакет допомоги) для надання нелетальної допомоги.
"Український народ демонструє на полі бою надзвичайну стійкість та силу. Однак агресор ще не переможений. Тому ми повинні ще більше зосередитися на підтримці українців. Якщо ми хочемо миру в Європі, ми повинні ще більше інвестувати в оборону. Як в оборону України, так і в нашу власну. Іншого шляху немає", - сказав Анушаускас під час десятого засідання у "форматі Рамштайн", його слова наводяться у повідомленні міноборони.
Литва продовжить тренувати українських військових
Ще один вид допомоги, який Литва надає Україні, - це тренування українських військових. Як повідомили в міноборони Литви, у 2023 році планується підготувати 1 600 українських солдатів, а 40 литовських інструкторів візьмуть участь у тренуваннях у рамках військової місії ЄС (EUMAM) у Німеччині. З початку року литовські інструктори вже підготували 250 українських військовослужбовців, зазначили в міноборони Литви.
Також протягом 2023 року Литва прийме на лікування до 400 людей і ще до 1200 - на реабілітацію. Наразі вже 136 поранених отримали медичну допомогу, а 151 поранений - реабілітаційні послуги у Литві, йдеться у повідомленні.