Вперше в історії Литва повністю відключилася від російської електромережі. Тестування триває 10 годин, електропостачання проводиться за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.

Литва тестує відключення від російської енергосистеми та ізольовану експлуатацію своєї системи електропостачання. У суботу, 22 квітня, оператор литовської енергомережі Litgrid уперше повністю перервав усі з'єднання з російською електромережею у рамках підготовки синхронізації із Західною Європою. Випробування проводяться з 11 до 21 години.

Таким чином, електроенергетична система Литви вперше в історії працюватиме повністю автономно, заявили в компанії. При цьому споживачі не помітять проведення тестів. У цей час електрику в електромережу країни постачають місцеві електростанції, а також продовжується імпорт зі Швеції та Польщі, повідомляється далі.

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Литва, Латвія та Естонія поки підключені до кільцевої системи БРЕЛЛ

Литва, як і інші країни ЄС, на тлі триваючого російського вторгнення в Україну вживає заходів щодо зниження залежності від імпорту енергоносіїв з Росії. За даними влади Литви, імпорт енергоресурсів із РФ повністю припинено 2022 року, але країна, як і Латвія та Естонія, як і раніше, під'єднана до кільцевої системи електропостачання БРЕЛЛ, до якої також входять Росія і Білорусь.

У попередні роки всі три країни зробили кроки щодо синхронізації своїх мереж з європейською, процес спочатку планувалося завершити до 2025 року. Через війну Вільнюс має намір досягти цієї мети раніше наміченого терміну. Оператори Естонії та Латвії вказали, що поки що не готові до відключення від кільцевої мережі.

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