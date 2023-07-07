Литва, Польща і Латвія попередили про загрози від Білорусі

Розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї з РФ і очікуваний переїзд туди бойовиків ПВК "Вагнер" негативно впливає на безпеку регіону, підкреслили Науседа, Дуда і Левітс.

Президенти Литви, Польщі та Латвії Гітанас Науседа, Анджей Дуда та Егілс Левітс звернулися з листом до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та голів держав і урядів Альянсу, закликавши їх вжити заходів із протидії загрозам, пов'язаним із розвитком ситуації в Білорусі.

"Дедалі тісніша військова інтеграція" між Москвою і Мінськом погіршила "безпеку регіону і всього євроатлантичного простору", підкреслили автори листа, який поширила в п'ятницю, 7 липня, пресслужба литовського лідера. Йдеться, зокрема, про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Цей крок - кричуще порушення Основоположного акту Росія-НАТО і підтвердження того, що "цей документ більше не діє", вважають глави трьох держав.

"Білоруський народ потребує чіткого послання НАТО"

Науседа, Дуда і Левітс також зазначили, що очікуване переміщення російських найманців із ПВК "Вагнер" і Євгена Пригожина до Білорусі створить "ризики для політичної стабільності" в цій країні та, як наслідок, загрожує "потенційною втратою контролю над конвенційною і ядерною зброєю".

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Автори звернення вважають, що Білорусь може також організувати нову хвилю масового переміщення нелегальних мігрантів із третіх країн до ЄС. Білоруський народ потребує чіткого послання НАТО, що демократична, стабільна і процвітаюча Білорусь, "не підкорена Росією і не використовувана" в кремлівських міжусобицях, важлива для Альянсу, йдеться в листі.

Заклик до перегляду концепції ядерного стримування

Курс союзників має охоплювати перегляд ядерного стримування, адаптацію до конвенційних загроз, які виходять із Білорусі, поповнення армійських запасів на східному фланзі, нарощування видатків на оборону країн НАТО вище за два відсотки ВВП, приведення витрат у відповідність до пріоритетів НАТО, підвищення стійкості союзників проти гібридних загроз, ідеться в спільному листі трьох президентів.

Олександр Лукашенко 6 липня заявив, що в разі розміщення приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі її можуть задіяти для оборони країни. "Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців", - зазначив Лукашенко, підкресливши, що якщо це станеться, то "під певні умови". "Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави (якщо вони будуть тут), він буде задіяний миттєво на будь-якому напрямку", - додав білоруський правитель.

Також у цей же день Лукашенко заявив про прибуття ядерної зброї з РФ. "Пункти розміщення ядерної зброї повністю готові місяць тому. Більша частина переміщена і перебуває в Білорусі", - повідомив він. Лукашенко зазначив, що ця зброя розміщена в Білорусі в оборонних цілях. "Ви нас не чіпайте. І забудьте про ядерну зброю. Але якщо ви здійсните агресію проти Білорусії, відповідь буде миттєвою. Цілі визначено", - попередив Лукашенко, звертаючись до західних країн.