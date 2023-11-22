Литва передала ЗСУ набої і системи дистанційного підриву

До чергового пакета допомоги ЗСУ від Литви увійшли набої, системи дистанційного підриву і зимове спорядження, повідомило міноборони Литви.

Литва передала Україні в межах нового пакета військової допомоги три мільйони набоїв, системи дистанційного підриву і зимове спорядження для Збройни сил України (ЗСУ). Передача нової партії військової допомоги українській стороні відбулася в середу, 22 листопада, повідомила пресслужба міністерства оборони Литви.

"Наше зобов'язання допомагати Україні залишається непохитним. Формуючи наші пакети підтримки, ми реагуємо на найважливіші потреби й пріоритети України", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, слова якого наводить пресслужба відомства.

Як уточнили у відомстві,ЗСУ отримали набої до стрілецької зброї калібром 7.62×51 міліметрів.

Третій пакет допомоги від Литви цього місяця

Раніше цього місяця міноборони Литви повідомляло про передачу українським військовим двох пускових установок до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS із необхідним обладнанням, а згодом і партії електрогенераторів та сухпайків.

Крім того, цьогоріч Литва вже передала Україні протидронове обладнання, пускові установки ЗРК NASAMS, безпілотники, вертольоти Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв різних калібрів, комплекти радіолокаційного обладнання тощо.

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За даними оборонного відомства балтійської країни, крім військової техніки та обладнання, Литва постійно проводить вишкіл українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію поранених, організовує експертні консультації, а також виділяє гроші в міжнародні фонди підтримки України.

Загальна вартість лише військової допомоги Литви Україні становить майже пів мільярда євро, наголосили в Вільнюсі.