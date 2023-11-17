Литва передала Україні генератори, польові ліжка та сухпайки

До нового пакету допомоги Україні від Литви увійшли, зокрема, стаціонарні дизельні електрогенератори. Наразі Литва вже надала Україні допомогу на понад мільярд євро.

Литва передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли електрогенератори, польові ліжка та сухі пайки. Про це повідомило литовське міністерство оборони в п'ятницю, 17 листопада.

Як наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, взимку війська РФ спрямовувати свої атаки критичну інфраструктуру України, тому Литва у відповідь на терміновий запит на допомогу забезпечує все необхідне для використання на полі бою.

Зазначається, що передані стаціонарні дизельні електрогенератори потужністю 160 кВт можуть працювати безперервно не менше восьми годин при повній заправці. При цьому вони можуть працювати при температурі від -30 до +40 градусів за Цельсієм, додали у литовському відомстві.

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Допомога Україні від Литви

Загалом Литва вже передала Україні допомоги на понад мільярд євро, що складає більше 1,4 відсотка ВВП країни. Половина цієї допомоги - військова, зауважили у литовському міноборони.

Цьогоріч Литва вже передала Україні протидронове обладнання, пускові установки ЗРК NASAMS, безпілотники, вертольоти Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони боєприпасів, комплекти радіолокаційного обладнання та інше.

Також Литва затвердила довгостроковий план військової підтримки України, в якому на 2024-2026 роки запланований пакет на 200 мільйонів євро, зазначили у відомстві.