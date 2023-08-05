Литва оголосила наступний пакет військової допомоги Україні

До чергового пакета військової допомоги Литви для України увійдуть ЗРК NASAMS, антидронові системи й інше обладнання.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Міністерство оборони Литви повідомило про виділення Україні чергового пакета військово-технічної допомоги. Згідно з поширеним у п'ятницю, 4 серпня, повідомленням сайту військового відомства балтійської країни, до цього пакета увійдуть пускові установки до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, антидронові системи й інше обладнання.

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Також у Вільнюсі нагадали, що цьогоріч Україна вже отримала від Литви гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометних систем.

Нагадаємо, 24 липня Рада національної оборони Литви схвалила план військової підтримки України на 2024-2026 роки, що передбачає спрямування близько 200 мільйонів євро на закупівлю летальної та нелетальної допомоги, вишкіл військових, ремонт військової техніки в Литві тощо.

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Ще в липні в Вільнюсі підрахували, що загальна вартість переданої Україні військової допомоги цією балтійською державної з початку війни Росії проти України наближалася до пів мільярда євро.

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У рамках попередньої партії допомоги, яку оголосили в березні, Литва передала Україні боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби й військові сухпайки.

Крім передачі зброї, Литва тренує військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Цього року планується підготувати 1 600 українських вояків. Також протягом 2023 року Литва прийме на лікування до 400 українців і ще до 1200 - на реабілітацію.