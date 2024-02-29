Правоохоронці Литви встановили вбивць режисера Кведаравічюса

Литовського режисера Мантаса Кведаравічюса в березні 2022 року закатували під Маріуполем. Прокуратура Литви заочно повідомила про підозру трьом бойовикам "ДНР".

Литовські правоохоронці після майже двох років розслідування заочно повідомили про підозру в нелюдському поводженні та вбивстві режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса трьом бойовикам самопроголошеної "ДНР", повідомила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене на брифінгу в Києві у четвер, 29 лютого, не називаючи імен підозрюваних.

"Триває встановлення інших співучасників, а також інші процесуальні дії для притягнення винних до відповідальності у суді, принаймні заочно", - зазначила вона, розповідаючи про співпрацю з українськими правоохоронцями в рамках Об'єднаної слідчої групи.

Генпрокурор України Костін: Тортури режисера призвели до смерті

Генеральний прокурор України Андрій Костін додав, що Кведаравічюса затримали на блокпості під час спроби евакуації цивільних громадян з Маріуполя. "Цивільного, який жодним чином не брав участі в бойових діях. Нелюдські тортури, які включали в себе побиття, поранення ножем, переломи кісток, імітацію розстрілу, призвели до смерті цього чоловіка", - розповів генпрокурор.

Мантас Кведаравічюс, режисер документального фільму "Маріуполіс" про події 2014-2015 років у приазовському місті, повернувся до Маріуполя у 2022 році і знімав початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На початку квітня з'явились повідомлення про смерть режисера, однак вони містили суперечливу інформацію про її обставини. Пізніше родина документаліста розповіла, що навмисно поширювала чутки про його нібито загибель від ракетного чи артилерійського удару, щоб мати можливість евакуювати тіло на батьківщину.

У грудні 2022 року фільм "Маріуполіс-2", змонтований з відзнятого Кведаравічюсом відеоматеріалу, отримав премію Європейської кіноакадемії.

Інші розслідування в Литві воєнних злочинів в Україні

Генпрокурорка Литви Грунскене також зазначила, що правоохоронці її країни зараз ведуть сім розслідувань воєнних злочинів в Україні, а також окреме розслідування щодо депортації українських дітей до РФ.

"Слідчі поспілкувались із більш ніж п'ятьма тисячами українців, 130 з них визнані постраждалими від злочинів. Ці цифри щоденно змінюються, адже опитування тривають", - повідомила Ніда Грунскене.

Читайте також: "Нас забрали". Історії депортованих українських дітей