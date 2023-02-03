Литва за годину зібрала ЗСУ мільйон євро на радари (онлайн)

Литовці 3 лютого зібрали понад мільйон євро пожертв на радари для Збройних сил України всього за годину. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 3 лютого.

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Литовці за годину зібрали мільйон євро на радари для ЗСУ

Литовці зібрали понад мільйон євро пожертв на радари для Збройних сил України всього за годину. Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на Bayraktar і морські дрони для України.

++13:13++

З нового навчального року студенти російських університетів вивчатимуть оновлений курс історії РФ, який охоплюватиме період від Русі та завершуватиметься війною проти України. Як пишуть російські ЗМІ, таким чином міністерство освіти РФ хоче "виховати громадянина, який усвідомлює причетність до історії Росії".

++12:51++

Шольц: Путін зробив НАТО приводом для "розширення" РФ

Під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві до розв'язання Росією повномасштабної війни проти України канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевняв його, що вступ України до НАТО "ще 30, 40 років не стоятиме на порядку денному", але переговори між Києвом і Брюсселем були для Путіна лише "приводом для давно задуманого плану силового розширення території Росії". Таку заяву Шольц зробив під час заходу в Марбурзі ввечері 2 лютого.

Шольц під час виступу в Марбурзі Фото: Nadine Weigel/Dpa/dpa/picture alliance

Канцлер ФРН спростував думку одного зі слухачів заходу про те, що Росію нібито "спровокувало" на вторгнення в Україну розширення Північноатлантичного альянсу на схід. Шольц наголосив, що НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно прикидатися, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом".

++12:23++

В Україні - відбій тривоги

В Україні - відбій повітряної тривоги. Вона тривала понад півтори години в усіх областях, оскільки з території Білорусі злітали російські винищувачі МіГ. Повідомлень про обстріли не було.

++12:12++

Голова комітету німецького Бундестагу в справах Європи Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) вважає вступ України до Європейського Союзу в найближчі два роки нереалістичним. Він схиляється до терміну в п'ять-шість років. "Важко собі уявити вступ країни, де йде війна", - заявив політик від партії "зелених" в ефірі телеканалу ARD. Крім того, за його словами, Київ спершу повинен буде виконати певні вимоги для вступу до ЄС, наприклад, які стосуються боротьби з корупцією або верховенства права.

Однак процес прийняття України, на думку Гофрайтера, не має надто затягнутися, бо це може демотивувати людей. Водночас, за його словами, докласти зусиль має не лише Україна - в ЄС також необхідні реформи для прийому нових країн.

++11:46++

40 країн виступлять проти росіян на Олімпіаді - Польща

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук очікує, що кілька десятків країн виступлять проти включення російських спортсменів до складу учасників Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. "Я думаю, що наступного тижня дуже рішуча позиція з боку представників цих 40 країн побачить світ", - сказав він державному телебаченню.

Фото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет опублікував пояснення критикам його бажання допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під "нейтральним прапором". У ньому комітет також прокоментував запрошення президентом України Володимиром Зеленським глави МОК Томаса Баха відвідати Бахмут на Донеччині, щоби переконатись, що "нейтральності не існує". "Наразі немає жодних планів щодо ще одного візиту в Україну", - відповіли там, зазначивши, що Бах відвідав Київ у липні минулого року і з того часу розмовляв із Зеленським телефоном.

++11:30++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва, де сьогодні пройде саміт Україна - Європейський Союз.

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++11:07++

Завершилась пошуково-рятувальна операція на руїнах житлового будинку в Краматорську, який 1 лютого російські солдати знищили ракетним ударом. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох загиблих і 18 поранених. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++10:58++

ФРН хоче передати для ЗСУ ще й танки Leopard 1 - ЗМІ

Уряд Німеччини вирішив передати Україні бойові танки Leopard 1 із промислових запасів, повідомляє Süddeutsche Zeitung (SZ). Поставка може відбутися, як тільки їх відремонтують. За даними джерел газети, німецькі компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft можуть уже найближчим часом підготувати для відправки в Україну десятки "Леопардів", однак досі не вирішені проблеми з закупівлею боєприпасів.

Водночас німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерело в урядових колах зазначає, що офіційно передача цих танків Києву поки не схвалена.

Leopard 1 Фото: Constanze Emde/dpa/picture alliance

За інформацією SZ, німецький уряд також веде переговори з Катаром про викуп 15 зенітних самохідних установок Gepard, які Доха придбала для охорони стадіонів Чемпіонату світу з футболу, щоби передати їх Україні. "Гепарди" дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це, безумовно, допомогло б українцям", - сказав виданню міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

++10:40++

По всій Україні - повітряна тривога

На всій території України оголошена повітряна тривога.

За інформацією моніторингової групи "Беларускі гаюн", з території Білорусі злетів російський винищувач МіГ.

++10:22++

В Україні повідомили про підозру засновнику ПВК "Вагнер" Пригожину

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора України засновнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгену Пригожину повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни.

"За даними слідства, він був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму. Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів", - написав у Facebook генеральний прокурор Андрій Костін.

Він також повідомив, що українські прокурори вже провели допити двох "вагнерівців", які перебувають в Європейському Союзі, а також планують надіслати запит до Норвегії на проведення слідчих дій щодо ще одного учасника ПВК.

++10:00++

Російські втрати на війні проти України наближаються до 200 тисяч - NYT

Кількість вбитих і поранених російських солдатів на війні в Україні наближається до 200 тисяч, пише The New York Times із посиланням на високопоставлених американських посадовців. Такі втрати РФ лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані, порівнює видання.

Цифри базуються на офіційних даних обох сторін війни, супутникових знімках, перехопленнях переговорів, повідомленнях соціальних мереж і місцевих ЗМІ. Встановити точні цифри надзвичайно складно, і оцінки різняться навіть в уряді США, зауважує видання.

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 3 лютого оцінює втрати російських військ у майже 130 тисяч. Росія востаннє коментувала свої втрати у вересні 2022 року, заявивши, що на війні загинули нібито менше шести тисяч солдатів.

++09:39++

Вночі російські солдати обстріляли місто Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 42 і 49 років, а їхній 70-річний батько отримав поранення та був госпіталізований.

Вчора внаслідок російських обстрілів у Вовчанську постраждала 51-річна жінка. Вона отримала необхідну медичну допомогу на місці. Про це повідомляє у ранковому зведенні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:15++

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс вважає, що наступні шість місяців будуть "критичними" для України в її боротьбі проти російського вторгнення, передає агентство Reuters.

++08:55++

Соціологія: німці більше переживають про долю українців, ніж свою

Жителів Німеччини більше турбує доля українців, ніж можливе погіршення власного економічного становища. Так, тривогу за життя українців в умовах війни відчувають 82 відсотки опитаних. А ось погіршення економічної ситуації у ФРН внаслідок війни, а отже, і своєї власної, побоюються 68 відсотків.

Про це свідчить опитування соціологічного інституту Infratest dimap, проведене на замовлення першого каналу телебачення ФРН (ARD). Воно майже цілком присвячене війні Росії проти України. Що думають німці про дипломатичні зусилля свого уряду, постачання танків Києву, перспективи вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО)?

Читайте детальніше: Опитування: німців більше турбує доля українців, ніж своя

++08:33++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами Донеччини 2 лютого загинули цивільні у Краматорську та Бахмуті, ще вісім людей дістали поранення в області, повідомив у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:19++

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" в парламенті та радах усіх рівнів, яка набрала понад 25 тисяч голосів.

Зеленський перелічив законні підстави для позбавлення мандатів і попросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука "опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення".

Читайте також: Рада позбавила мандатів Медведчука та ще чотирьох нардепів

++08:00++

Через війну в Україні: Швейцарія може змінити формат нейтралітету

Війна Росії проти України може спонукати Швейцарію змінити формат її нейтралітету: до парламенту країни внесли законопроєкт, який дозволив би Німеччині, Іспанії та Данії надати Україні боєприпаси швейцарського виробництва. Також документом пропонується дозволити владі продати Польщі, Словаччині та Чехії свої танки Leopard замість тих, які вони планують передати Києву. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як війна в Україні змінила країни Балтії - "Європа у фокусі" (17.01.2023) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Депутатка від Вільної демократичної партії Майя Рінікер, яка внесла цей проєкт, пояснила: "Ми не можемо відмовитися від нейтралітету Швейцарії, але нам треба обговорити, які в нас є можливості для підтримки країн, що захищають ті самі демократичні цінності".

Ще рік тому, до повномасштабного нападу Росії на Україну, подібні дискусії у Швейцарії були неможливими, наголошує видання. Швейцарія не постачала зброю жодній з воюючих сторін ні в Першу, ні в Другу світову війну.

++07:44++

Російська армія не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Як стверджує у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), солдати РФ наступають, зазначаючи великих втрат.

ЗСУ 2 лютого відбили російські атаки в районах 10 населених пунктів: Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка - Донецької.

За минулу добу армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, два з яких - по цивільній інфраструктурі Краматорська на Донеччині, та п'яти авіаційних ударів, а також здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини і Миколаївщини, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

У свою чергу українська авіація вчора завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів. Також військові знищили російський безпілотник типу "Мерлін". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, три райони зосередження сил і склад боєприпасів РФ.

++07:24++

Зеленський: Стратегічно РФ уже програла, тактично - ще має ресурс

Росія перебуває в специфічній стадії: стратегічно її програш уже зрозумілий, але тактично вона ще має ресурс для спроб наступальних дій, заявив у традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють", - зазначив він. Україна, за його словами, має продовжувати посилювати власну армію та збільшувати глобальний тиск на РФ. "Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати", - сказав Зеленський.

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