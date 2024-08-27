Головне про Паралімпіаду-2024 у Парижі

У Парижі 28 серпня стартує Паралімпіада. У добірці DW - найважливіше про найпрестижніші спортивні змагання для людей з інвалідністю.

28 серпня у Парижі стартують Паралімпійські ігри. Столиця Франції готова, очікування спортсменів високі. "Ми перебуваємо на вищому рівні, ніж ще кілька років тому", - наголосив німецький паралімпієць Йоганнес Флоорс (Johannes Floors) в інтерв'ю DW про розвиток Паралімпіади.

Організатори також з нетерпінням чекають на найбільшу спортивну подію для людей з інвалідністю, яка має стати такою ж історією успіху, як і Олімпійські ігри, що завершилися у Парижі 11 серпня.

"Ми в захваті від того, що знайдемо такі самі інгредієнти олімпійської магії, але в паралімпійському режимі, і на тих же знакових місцях, щоб показати найкращих спортсменів світу", - зазначив Тоні Естанге, голова організаційного комітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Паралімпійські ігри у цифрах

На цьогорічній Паралімпіаді у 22 видах спорту змагатимуться близько чотирьох тисяч спортсменів. За даними організаторів, на 164 змагання уже продані близько половини з приблизно 3,4 мільйона квитків.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) також оголосив, що восьмеро спортсменів виступатимуть як представники найбільшої на сьогоднішній день паралімпійської команди біженців. Ці паралімпійці представлятимуть понад 120 мільйонів людей з усього світу, які вимушено залишили свої країни. На Паралімпійських іграх у Токіо у 2021 році в команді біженців було шестеро осіб.

Протягом останніх семи років, відколи Парижу була надана можливість проведення Паралімпіади-2024, організатори інвестували близько 125 мільйонів євро в розширення інклюзивності французького мегаполіса. За цей час більш доступними для людей з інвалідністю стали громадські будівлі та транспорт, а для людей з вадами зору встановили 10 400 акустичних модулів на критичних перехрестях.

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Історія Паралімпіади

Влітку 1948 року німецький невролог Людвіґ Ґуттманн (Ludwig Guttmann), який у 1939 році як єврей утік від нацистів до Великобританії, організував у Лондоні перші змагання для спортсменів на візках, які він назвав "Сток-Мандевільськими іграми". Вони стали витоком Паралімпійських ігор, які вперше пройшли у Римі в 1960 році за участю 400 атлетів з інвалідністю з 23 країн світу. Відтоді вони проводяться кожні чотири роки.

Паралімпійці змагатимуться на тих же майданчиках, що й олімпійці - незрячі футболісти гратимуть на майданчику для пляжного волейболу під Ейфелевою вежею Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu/picture alliance

Перші Зимові ігри в історії Паралімпіади організували у Швеції в 1976 році. Відтоді вони теж проводяться щочотири роки. З 1988 року Ігри відбуваються в тому самому місці, де й олімпіади, - так погодили МПК та Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

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Значення Паралімпійських ігор

Паралімпіади є одною з найважливіших подій у параспорті. Кількість спортсменів-паралімпійців, які беруть участь у змаганнях, постійно збільшується, зростає й інтерес ЗМІ до них. "Медійний ажіотаж стає дедалі більшим, а запитання журналістів - більш універсальними", - розповів DW пара спринтер Флорс.

За словами переможця токійської Паралімпіади-2021, ідеться вже не лише про інвалідність людини, а дедалі більше про саму людину, її характер і мотивацію. "Зростає інтерес до підґрунтя", - каже Флорс.

Для німецької пара плавчині та чемпіонки світу Єлєни Семечін (Elena Semechin) Паралімпіада є більшим, ніж просто спортивним змаганням. "Я також розглядаю це як представницьку діяльність, як приклад для наслідування для інших людей. Тож мені ще важливіше мати можливість представляти Німеччину і наш вид спорту на Іграх", - пояснила золота медалістка Токіо в інтерв'ю DW.

"Це найкраще, що ти можеш зробити", - каже велосипедист, учасник Паралімпіади, Томас Ульбріхт (Thomas Ulbricht). "Ти хочеш показати себе, хочеш, щоб твої батьки і, звісно, твоя країна пишалися тобою", - каже 39-річний німецький спортсмен, який вже вп'яте бере участь у Паралімпійських іграх.

Чим Паралімпіада відрізняється від Олімпіади

Час після Олімпіади є часом перед Паралімпіадою. Для організаторів у Парижі це, зокрема, означало, що місця проведення змагань та Олімпійське селище, де спортсмени живуть під час Ігор, частково перелаштували.

"Громадські місця, вулиці, тротуари та пішохідні переходи були спроєктовані таким чином, щоб люди на інвалідних візках могли без проблем ними користуватися, - пояснив Лоран Мішо, керівник Олімпійського селища. - Це відповідає універсальним стандартам доступності, які є обов'язковими для нових міських забудов".

У селищі ж використовуватимуть лише ті квартири, які мають принаймні одну доступну ванну кімнату. На відкритих майданчиках погано помітні перешкоди позначили яскравою фарбою, а в місцях проведення змагань встановили пандуси для людей на візках.

Німецька команда волейболистів сидячи відправляється з Кельна до Парижа Фото: Ralf Kuckuck/Imago Images

Триватиме і дискусія про якість води в Сені, адже змагання з пара триатлону, як і на Олімпіаді, проходитимуть у річці в центрі Парижа. Однак, на відміну від Олімпійських ігор, на Паралімпіаді не буде змагань з плавання на відкритій воді. Утім, частиною паралімпійської програми з 1984 року є боча, якої немає в переліку олімпійських змагань. Крім того, у 2028 році в Лос-Анджелісі як вид спорту додалося пара скелелазіння - через сім років після олімпійського дебюту спортивного скелелазіння в Токіо.

Команди Німеччини та України на Паралімпіаді

143 спортсмени Німеччини змагатимуться за медалі та найкращі місця у 18 з 22 видів спорту. Німецька паралімпійська збірна не братиме участь у пара футболі 5х5 (для людей з вадами зору. - Ред.), голболі, пара важкій атлетиці та пара тхеквондо паралімпійська команда D не змагатиметься.

"Звичайно, ми сподіваємося на спортивний успіх, що б це не означало в кінцевому підсумку. У медальному заліку, звісно, але також і в рейтингу, - сказав DW Карл Куаде (Karl Quade), "шеф" німецької збірної на Паралімпіаді. - Ми сподіваємося, що багато спортсменів, а ще краще - усі, покажуть свої найкращі результати". Пара спринтер Флорс має на меті знову піднятися на п'єдестал після "золота" у Токіо: "Моя мета - виграти золоту медаль на дистанції 400 метрів".

Національна паралімпійська збірна команда України візьме участь у 17 із 22 видів спорту, зокрема у фехтуванні на візках, боча, пара бадмінтоні, волейболі сидячи, пара веслуванні академічному, пара велосипедному спорті, голболі. На паралімпійські змагання з Києва та 19 областей України до Парижа прибудуть 140 спортсменів з інвалідністю та один спортсмен-лідер (гайд для спортсменки з порушенням зору). В українській команді 97 чоловіків та 44 жінки - 101 спортсмен має ураження опорно-рухового апарату, 30 - порушення зору і дев'ятеро - порушення розумового і фізичного розвитку.

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