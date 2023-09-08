Британські літаки патрулюють над Чорномим морем
Літаки ВПС Великобританії здійснюють наглядові польоти над Чорним морем, "щоб стримати Росію від завдавання незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно". Про це йдеться у оновленому у п'ятницю, 8 вересня, пресрелізі, поширеному урядом Сполученого Королівства напередодні.
Раніше деякі ЗМІ, зокрема, британське видання Telegraph, повідомили, що літаки королівських ВПС нібито захищають українські суховантажі з агропродукцією від нападу з боку РФ.
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Як повідомлялось, 7 вересня у Лондоні повідомили, що прем'єр-міністр країни Ріші Сунак анонсує на саміті Великої двадцятки (G20) в Індії проведення у листопаді у Великобританії міжнародного саміту з продовольчої безпеки.
Британський прем'єр планує, зокрема, вказати присутнім лідерам на саміті G20, наскільки важливою є демонстрація лідерства у допомозі найвразливішим групам подолати жахливі наслідки війни Путіна та у вирішенні спільних викликів, як-от зміни клімату та стабільність світової економіки. У такий спосіб Великобританія хоче очолити зусилля, щоб допомогти вразливим верствам суспільства й найслабкішим економікам впоратися з наслідками дій Путіна.
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У цьому контексті було заявлено, що Великобританія у майбутньому застосовуватиме "стратегічну та тактичну розвідку й засоби спостереження, щоб стежити за діяльністю Росії в Чорному морі". "Ми піддаватиме розголосу випадки, коли побачимо ознаки, що Росія готує напади на цивільне судно або інфраструктуру в Чорному морі, і покладатимемо (на Росію. - Ред.) відповідальність за атаки, щоб запобігти заявам про операції під чужим прапором, аби зняти провину з Росії", - йдеться у релізі уряду Великобританії.