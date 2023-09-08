Британські літаки патрулюють над Чорномим морем

Наглядові польоти здійснюються задля стримання Росії від завдавання незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно, пояснили у Лондоні.

Літаки ВПС Великобританії здійснюють наглядові польоти над Чорним морем, "щоб стримати Росію від завдавання незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно". Про це йдеться у оновленому у п'ятницю, 8 вересня, пресрелізі , поширеному урядом Сполученого Королівства напередодні.

Раніше деякі ЗМІ, зокрема, британське видання Telegraph, повідомили, що літаки королівських ВПС нібито захищають українські суховантажі з агропродукцією від нападу з боку РФ.

Читайте також: Bild: ООН і РФ таємно перемовляються про скасування санкцій

Як повідомлялось, 7 вересня у Лондоні повідомили, що прем'єр-міністр країни Ріші Сунак анонсує на саміті Великої двадцятки (G20) в Індії проведення у листопаді у Великобританії міжнародного саміту з продовольчої безпеки.

Британський прем'єр планує, зокрема, вказати присутнім лідерам на саміті G20, наскільки важливою є демонстрація лідерства у допомозі найвразливішим групам подолати жахливі наслідки війни Путіна та у вирішенні спільних викликів, як-от зміни клімату та стабільність світової економіки. У такий спосіб Великобританія хоче очолити зусилля, щоб допомогти вразливим верствам суспільства й найслабкішим економікам впоратися з наслідками дій Путіна.

Читайте також: Військовий експерт: НАТО потрібно домогтися свободи судноплавства в Чорному морі

У цьому контексті було заявлено, що Великобританія у майбутньому застосовуватиме "стратегічну та тактичну розвідку й засоби спостереження, щоб стежити за діяльністю Росії в Чорному морі". "Ми піддаватиме розголосу випадки, коли побачимо ознаки, що Росія готує напади на цивільне судно або інфраструктуру в Чорному морі, і покладатимемо (на Росію. - Ред.) відповідальність за атаки, щоб запобігти заявам про операції під чужим прапором, аби зняти провину з Росії", - йдеться у релізі уряду Великобританії.