 Літакам заборонили літати над Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Літакам заборонили літати над Україною

Через високий ризик авіаційній безпеці над Україною закрили повітряний простір для польотів цивільної авіації.

Небо над Україною закрили

Небо над Україною закрили

У четвер, 24 лютого, з 02:45 за київським часом повітряний простір над Україною закрили для польотів цивільної авіації.

Про це йдеться в повідомленні державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), опублікованому у четвер, 24 лютого, на сторінці у Facebook.

"З 00.45 utc (2.45 за київським часом ) ОЦВС (Об'єднана цивільно-військової системи організації повітряного руху. - Ред.) України - згідно з вимогами Повітряного кодексу України та положення про використання повітряного простору України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що це рішення було засноване на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній  безпеці для цивільної авіації.

Зазначається, що надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними  користувачами повітряного простору України призупиняється. Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлятиметься додатково.

РФ закрила повітряний простір на кордоні з Україною

Також на сторінці в твітері ресурсу OSINTdefender вказується, що Російська Федерація закрила повітряний простір уздовж кордонів з Україною.

Російська Федерація видала відповідне попередження для авіації.

Згідно з опублікованою картою, Росія заборонила авіації літати вздовж усього північно-східного кордону України.

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