Літак Лукашенка в Гамбурзі обслуговують за планом

"Сервісне обслуговування усіх літаків наших клієнтів, які знаходяться зараз у нас в Гамбурзі, відбувається відповідно до графіка", - таку відповідь у середу, 15 жовтня, отримала DW від офіційного представника компанії Lufthansa Technik в Гамбурзі Вольфґанґа Райнерта (Wolfgang Reinert) на питання про те, чи правда, що співробітники цієї фірми відмовилися проводити регулярні сервісні роботи з обслуговування літака Олександра Лукашенка.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що "співробітники Lufthansa Technik відмовились обслуговувати літак самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка".

Заява німецької профспілки Ver.di

ЗМІ процитували ніби відповідну заяву місцевого відділення німецької профспілки Ver.di.

Ця заява є у розпорядженні DW, і у ній справді йдеться про те, що 13 жовтня в Гамбург прилетів білоруський Boeing 737 з бортовим номером EW-001PA на чергове техобслуговування компанії Lufthansa Technik. "Це літак Лукашенка, який у той же самий час віддає наказ стріляти в демонстрантів в Білорусі", - пишуть профспілкові активісти.

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Однак далі вони докладно розповідають про ситуацію в цій країні, про протести і арешти опозиціонерів, застосування владою насильства і тортур, про безправ'я робітників, про порушення прав людини, репресії проти білоруських страйкомів. Ver.di нагадує також про те, що 31 рік тому працівники Lufthansa Technik в Гамбурзі оголосили страйк, щоб не обслуговувати літак президента Румунії Ніколая Чаушеску тоді, коли він "велів придушувати протести робітників і робітниць".

Страйк в Гамбурзі не оголошений

Цього разу, однак, страйк не оголошений. Профспілка очікує лише, що "адміністрація Lufthansa Technik утримається від будь-яких санкцій у тому разі, якщо співробітники і співробітниці відмовляться працювати з відповідним літаком".

А вимоги Ver.di висунув на адресу білоруської влади: припинити придушення протестів, забезпечити право на страйк і організацію незалежних профспілок, звільнити всіх політв'язнів і поновити на роботі звільнених. "Ми вимагаємо відставки Лукашенка і проведення справжніх демократичних виборів", - йдеться у документі.