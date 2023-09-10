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ПолітикаРосійська Федерація

Лист ООН до РФ щодо "зернової угоди": Москва незадоволена

Олена Перепадя
10 вересня 2023 р.

Глава МЗС Росії Лавров звинуватив генсека ООН Гутерріша в односторонніх підходах. Самому Гутеррішу раніше закинули "таємні перемовини" з Москвою щодо зняття санкцій з Москви задля відновлення "зернової угоди".

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Будівля МЗС Росії
Будівля МЗС РосіїФото: Vladimir Pesnya/SNA/IMAGO

Пропозиції щодо підключення дочірньої структури "Россільгоспбанку" до SWIFT для відновлення "зернової угоди" нереалістичні, Росія буде готова до реалізації цієї домовленості лише у разі усунення будь-яких перешкод щодо експорту російських зерна та добрив, заявив у неділю, 10 вересня, глава МЗС РФ Сергій Лавров. Так він відреагував на лист, надісланий йому генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем з пропозиціями задля відновлення Чорноморської зернової ініціативи, при укладенні якої торік ООН разом з Туреччиною виступила посередницею.

"Прочитавши зміст цього листа складається враження, що знову, на жаль, намагаються використати генерального секретаря для того, щоб просувати односторонні підходи", - сказав Лавров. Він додав, що отримав не обіцянку підключення "Россільгоспбанку" до SWIFT, а включення до цього процесу філії цього банку в Люксембурзі. "Однак ця філія не має ліцензії на банківські операції, взагалі вона там вичерпала свої можливості і буде закриватися", - цитує Лаврова "Інтерфакс".

Щодо домовленостей зі страховою компанією  Lloyd's, то Москва також не отримала "відповіді на свої запитання" від Гутерріша. Водночас Лавров вкотре зазначив, що щойно будуть зняті усі перешкоди на шляху екпорту російських добрив і зерна, Москва відразу повернеться до "зернової угоди".

Читайте також: Bild: ООН і РФ таємно перемовляються про скасування санкцій

"Таємний лист" до Москви

Кілька днів тому німецьке видання Bild повідомило про нібито таємні перемовини ООН з керівництвом Росії з метою укладання угоди, у рамках якої пропонується скасування запроваджених за війну в Україні санкцій проти Росії в обмін на відновлення "зернової угоди". Видання проаналізувало лист  Гутерріша до Лаврова, датований 28 серпня. 

"Таємний лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша показує, наскільки далеко ООН готова зайти, щоб відновити "зернову угоду" з палієм війни Путіним", - зазначило видання. "ООН робить усі можливі кроки, щоб відновити угоду. Але не для того, щоб, скажімо, допомогти Україні, яку може влаштувати й нинішній статус-кво, а тому, що трохи менш як три відсотки (725 000 тонн) від зупиненого експорту зерна надійшли на користь Всесвітньої продовольчої програми ООН", - написав Bild. 

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Будівля МЗС Росії

Лист ООН до РФ щодо "зернової угоди": Москва незадоволена

Політика10 вересня 2023 р.
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