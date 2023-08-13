Лісові пожежі на Гаваях забрали життя більше 90 людей

Щонайменше 93 людини загинули внаслідок пожеж на Гаваях. Вогонь, що знищив місто Лагаїна на острові Мауї, оцінюється як найнищівніший в історії США за останнє століття.

Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж на острові Мауї в американському штаті Гаваї сягнула 93 людей. Про це повідомляють у неділю, 13 серпня, світові інформагенції з посиланням на владу штату.

Губернатор штату Джош Грін прогнозує, що кількість жертв може змінитися, оскільки обстеження руїн знищеного вогнем історичного міста Лагаїна ще не завершилося. За наявними даними, вогнем знищено або пошкоджено 2200 будівель у місті, 86 відсотків з яких - житлові будинки, та випалено 850 гектарів землі. Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) підрахувало, що відбудова Лагаїни коштуватиме 5,5 мільярда доларів.

Вогонь знищив або пошкодив 2200 будівель у місті, переважна більшість з яких - житлові будинки Фото: Rick Bowmer/AP/dpa/picture alliance

Перевірка своєчасності сповіщення населення про пожежу

Тим часом Джош Грін та генеральний прокурор штату Гаваї Анне Лопез оголосили, що проведуть перевірку щодо того, чи було населення своєчасно попереджене про загрозу пожежі. Сирени, які подають сигнал тривоги під час пожежі, не спрацювали, нагадує агенція Reuters. А поміхи в мережі мобільного зв'язку та перебої з електроенергією завадили сповістити людей про небезпеку в інший спосіб.

Автомобілі, які згоріли внаслідок лісової пожежі на Гаваях Фото: Rick Bowmer/AP Photo/picture alliance

Наразі влада США вважає, що руйнівні наслідки лісової пожежі на острові Мауї були зумовлені збігом низки факторів: не лише перебоїв у системі комунікації, а й ураганного вітру зі швидкістю до 130 км/год, а також лісової пожежі в місцевості, розташованій на відстані десятків кілометрів від Лагаїни.

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Як вказує агенція AP, пожежа на Гаваях вже стала найнищивнішою лісовою пожежею у Сполучених Штатах за сторіччя. Лісові пожежі не є чимось незвичним на Гаваях, але погода останніх кількох тижнів створила підґрунтя для руйнівного загоряння, а, щойно вогонь спалахнув, сильні вітри спричинили катастрофу, пояснював раніше Томас Сміт, доцент географії довкілля в Лондонській школі економіки та політології.

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