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Лісові пожежі на Гаваях: понад 100 загиблих

Ліза Ламбрехт
2 год. тому

Після лісових пожеж на острові Мауї виявили тіла 101 загиблої людини. Влада попереджає, що остаточна кількість жертв буде вищою, адже наразі обстежили чверть зони лиха.

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Наслідки пожежі на острові Мауї
Наслідки пожежі на острові МауїФото: Rick Bowmer/AP Photo/picture alliance

Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж на острові Мауї в американському штаті Гаваї перевищила сто осіб.

"Уже 101 людина загинула", - повідомив губернатор штату Джош Грін у вівторок, 15 серпня. Він попередив, що ця кількість може збільшитись, оскільки наразі обстежили чверть зони лиха.

Пожежу, що спалахнула на острові Мауї тиждень тому, називають найсмертоноснішою у США за останнє століття. Стихія знищила історичне місто Лагайна: 2200 будівель, переважно житлові будинки, повністю згоріли або пошкоджені, випалені 850 гектарів землі. Федеральне агентство з менеджменту надзвичайних ситуацій підрахувало, що відновлення Лагайни обійдеться в 5,5 мільярда доларів.

Влада США вважає, що руйнівні наслідки лісової пожежі на остові Мауї були обумовлені збігом низки чинників, зокрема перебоями в системі комунікації та ураганним вітром, що досягав швидкості до 130 кілометрів на годину.

Губернатор і генеральний прокурор штату Гаваї оголосили, що проведуть перевірку того, чи було населення своєчасно попереджене про загрозу пожежі. Як повідомляло агентство Reuters, сирени, які подають сигнал тривоги під час пожежі, не спрацювали. Своєю чергою перешкоди в мережі мобільного зв'язку та перебої з електроенергією завадили сповістити людей про небезпеку в інший спосіб.

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