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Лінднер: ФРН розраховує надавати Україні 5 млрд євро на рік

Олександр Куницький
1 год. тому

Німеччина розрахувує надавати Україні близько п'яти мільярдів євро фінансової допомоги на рік, повідомив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. ФРН вже виділила на підтримку України 22 мільярдів євро.

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Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер під час візиту до України
Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер під час візиту до УкраїниФото: Andreas Hoenig/dpa/picture alliance

Німеччина розраховує надавати Україні близько п'яти мільярдів євро фінансової допомоги на рік. Про це заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) у неділю, 20 серпня, повідомляє Reuters.

Німеччина - одна з країн, що найбільше підтримують Україну після початку повномасштабної агресії РФ. Нещодавно Лінднер під час візиту до України  запевнив Київ у продовженні підтримки з боку ФРН. Водночас він наголосив, що Німеччина вже виділила на підтримку України 22 мільярди євро, з яких 12 мільярдів пішли на військову допомогу. Таким чином ФРН є другим після США постачальником військової допомоги Україні в абсолютних числах. Також Лінднер висловив підтримку наданню Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.

Читайте також: Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км

Нагадаємо, що 20 червня Єврокомісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування України у обсязі близько 20 мільярдів євро на період 2024-2027 років. Зокрема, пропонується відвести частину Європейського фонду миру для виділення Україні до п'яти мільярдів євро на рік на оборонні потреби. Після літніх канікул, наприкінці серпня, Рада ЄС із закордонних справ планує докладно обговорить це питання.

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