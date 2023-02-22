Лікарі Саакашвілі заявили про погіршення стану його здоров'я

Стан здоров'я колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою і проходить лікування в клініці "Вівамед" у Тбілісі, знову погіршився після різкого схуднення.

"У пацієнта нижчі за норму вага і маса тіла, загальна слабкість, біль у суглобах. Наразі він у лежачому положенні. Найгірше, що в Саакашвілі незбалансоване харчування", - заявила на пресконференції в середу, 22 лютого, лікарка Саакашвілі Тамара Даварашвілі. За її словами, колишній політик зараз важить лише 67 кілограмів, наступним кроком для нього може стати відділення інтенсивної терапії.

Зі свого боку ендокринологиня Софо Мебуке зазначила, що Саакашвілі отримує на день 300-400 калорій за норми щонайменше 1700 калорій. "Так триває вже кілька місяців. Він вживає в їжу тільки ті продукти, які вважає необхідними, а не рекомендовані лікарями. Ми запропонували пацієнту вживати білкові добавки або перейти на внутрішньовенне харчування, однак отримали категоричну відмову", - повідомила вона.

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Головний лікар клініки "Вівамед" Зураб Чхаїдзе, зі свого боку, стверджує, що вітає пропозицію грузинської влади запросити для лікування висококваліфікованих лікарів із будь-якої країни, але не отримав відповіді з боку Саакашвілі та його родичів.

Переслідування Михайла Саакашвілі в Грузії

У Грузії проти Міхеіла Саакашвілі порушено п'ять кримінальних справ. Він повернувся в країну в ніч на 29 вересня 2021 року, закликав громадян голосувати на виборах 2 жовтня проти керівної партії "Грузинська мрія". За кілька днів його затримали. У жовтні 2021 року Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи у в'язниці, оголосив голодування, яке тримав 50 днів і припинив тільки після переведення у військовий госпіталь у Горі для реабілітації. Однак після повернення до в'язниці 21 лютого політик знову оголосив голодування, яке тривало ще 20 днів. 12 травня у зв'язку з погіршенням здоров'я його перевели з в'язниці до приватної клініки в передмісті Тбілісі, де утримують в окремій палаті під вартою.

У Тбілісі відбулися кілька акцій протесту з вимогою звільнення Саакашвілі. У лютому 2023 року суд у Тбілісі відмовився звільнити експрезидента, попри його стан здоров'я. Звільнити Саакашвілі закликають також Європарламент і влада України.